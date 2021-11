Soleil Sorge come un treno al GF Vip 6: distrugge Gianmaria Antinolfi in diretta. L’imprenditore, finito in nomination questa settimana con Sophie Codegoni e Miriana Trevisan, è stato tra i grandi protagonisti della puntata. Ha rivisto la sorella, ma prima è stato letteralmente sotto torchio. Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip in cui le donne della Casa commentavano il suo atteggiamento da “playboy”.

Francesca Cipriani per esempio è rimasta molto delusa da lui perché aveva creduto alla storia della sua ex, Carmen Russo invece sostiene che Gianmaria “in amore fa il primo passo alla grande, conquista, e dopo non ce la fa”. Ma ad andare sul pesante è ancora una volta Soleil Sorge, mai tenera nei giudizi da quando è iniziato il GF Vip 6.

Soleil Sorge “distrugge” Gianmaria Antinolfi

È ormai noto che i rapporti tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi sono più tesi che mai, ma ora sembrerebbe che non ci sia più un punto di incontro. Tanto più dopo la diretta in cui l’influencer (ed ex dell’imprenditore) ha tirato fuori retroscena inediti e pesantissimi sulla vita del coinquilini. “Voleva comprarmi delle cose, e poi andava all’outlet”, ha esordito facendo calare il gelo in Casa e in studio.





E poi, sempre Soleil Sorge su Gianmaria: “Si vanta tanto di riempire le donne di regali, e fa nomi di brand e poi… Non farti il figo con quello che non sei. Si finge Briatore, ma è un lavoratore semplice. La cosa che io gli rimprovero sempre è che è veramente brutto sfregiare la semplicità, il lavorare per le cose, che è una cosa fondamentale. Si vuole vendere per playboy e per riccone, invece mette da parte i soldi e mangia pasta e piselli, non è che va a cena nei ristoranti tutte le sere”.

A quel punto la domanda inevitabile di Alfonso Signorini sul perché si sono frequentati: “Io ci sono cascata perché come ho sempre detto, all’inizio si presenta come una persona dolce, premurosa. In realtà io l’ho conosciuto sotto un altro punto di vista. Si costruisce questa apparenza“, dice Soleil Sorge prima della stoccata finale, davanti a un incredulo e furioso Gianmaria: “La cosa che gli rimprovero sempre è che è veramente brutto questo suo sfregiare la semplicità”.