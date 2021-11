Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni le polemiche si sono concentrate sul conduttore Alfonso Signorini dopo la frase sull’aborto. durante la diretta, ha dichiarato di “essere contro ogni forma di aborto”. Parole che hanno sollevato un polverone e ci si attende un chiarimento da parte del direttore di Chi. Addirittura Endemol, la società di produzione che confeziona il reality show in onda su Canale Cinque, con una nota ufficiale ha espresso la propria distanza dalla dichiarazione.

Nella nota diffusa si legge che la Endemol pur rispettando le opinioni di tutti prende le distanze dalla “sua personale opinione”, rivolgendosi a Signorini. Quindi hanno sottolineato che in ogni gruppo di lavoro come in ogni comunità possono esserci diverse opinioni. Poi c’è stata la risposta del conduttore: Signorini si è difeso su Twitter parlando di rispetto e difesa della libertà di pensiero. Stavolta però ha precisato: “Indipendentemente dai miei gruppi di lavoro”.

Nella Casa si respira aria pesante. Soprattutto tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nelle scorse ore è tornata a scagliarsi pesantemente contro l’imprenditore napoletano. Sembrava che i due avessero trovato una sorta di equilibrio e, invece, in poco tempo sono nuovamente tornati ai ferri corti con l’influencer che ha addirittura minacciato di abbandonare il reality qualora Gianmaria Antinolfi non dovesse uscire a breve.





La tensione è salita per l’ennesima volta alle stelle dopo una baruffa in cucina, in cui Soleil Sorge ha dato del “cafone” all’inquilino. “Sono infastidita, mi manda in fumo. Ogni giorno che passa qui dentro viene solo premiato l’ego di un povero dentro. Monta l’ego e diventa ancora più schifoso”, ha tuonato l’influencer sfogandosi con Alex Belli. Durante lo sfogo era presente anche Manila Nazzaro che l’ha invitata a calmarsi. “Lascia perdere il ca**o, l’ho sempre fatto! Ho sempre perdonato e giustificato ma è davvero una persona brutta. Le battutine se le merita e ci sta perché merita molto peggio”, ha proseguito Soleil Sorge.

E ancora: “Lui è proprio una persona brutta e la gente lo fa passare per quello che non è. Il vino è soltanto l’ennesima goccia che mi ha fatto traboccare. Mi fa schifo sta roba, fa schifo ma si smaschera da solo… perché io devo vivere questo?”. “E allora che lo facessero uscire di qua perché io non ne posso più, ti giuro che me ne vado io!”, sono state le parole dell’influencer italo-americana. Quindi è intervenuto Alex Belli che ha consigliato all’amica di stare tranquilla in attesa che Gianmaria “si smascheri da solo”.