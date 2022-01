Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e la frecciatina al veleno su Jessica. Continuano i colpi di scena per la sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini. Protagoniste indiscusse della recente vicenda accaduta davanti alle telecamere del GF Vip, Sophie Codegoni e Soleil Sorge, ma anche Lulù che ha deciso di intervenire a favore di Jessica. Ecco cosa è successo.

Tutto ha avuto inizio da un momento di gioco che le vippone si stavano concedendo sul divano. Una domanda sulla depilazione e il momento di intimità: “Ti è mai capitato di andare a letto con qualcuno e inventare scuse perché ti sei accorta che non sei depilata?” ha domandato Sophie Codegoni a Jessica Selassié. “A tutte le donne è successo”, ha prontamente risposto la gieffina.

A quel punto è intervenuta con tono ironico Soleil Sorge che ha esordito con: “Ma lei nn va a letto. Non ha una vita sessuale molto attiva. Io ce l’ho”. Una volta calato l’imbarazzo, è stata Lulù ad intervenire per smorzare la tensione: “Ci facciamo sempre la ceretta, non c’è mai un momento in cui siamo colpevoli”.





Con queste parole, Lulù ha risposto a Sophie Codegoni. Come era quasi scontato che accadesse, in molti hanno aspramente criticato le vippone per aver messo in imbarazzo Jessica. E a proposito della vita sentimentale di Jessica, nel corso della trentaduesima puntata, è successo qualcosa.

Anche Jessica è stata chiamata in confessionale da Alfonso Signorini insieme a Valeria Marini, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, per dare vita a un gioco di seduzione nei confronti di Barù. Dopo uno scambio di sguardi complici, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha ammesso che Jessica, come persona, le piace. Da quel momento sono in molti a sperare che tra i due possa nascere del tenero.