“Ecco chi è davvero”. Soleil Sorge, viene fuori tutto. La voce che la inchioda arriva da fuori il GF Vip

In mezzo ci finisce sempre lei. Come chi? Ma è chiaro, Soleil Sorge. L’influencer italo-americana protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip è ancora nel centro del ciclone. Cosa ha combinato adesso, vi chiederete voi. Beh, intanto va fatto un breve riassunto di quello che è successo nell’ultima settimana. Innanzitutto Alex Belli, con cui la 27enne di Los Angeles aveva legato parecchio, ha lasciato la Casa più spiata dagli italiani.

Sarebbe stato comunque squalificato per non aver rispettato il regolamento in uno degli ultimi incontri con la moglie Delia Duran. Inoltre l’attore aveva comunque esternato la sua volontà di tornare a casa. Proprio il triangolo innescato dopo effusioni e baci proprio con Soleil aveva provocato la reazione della modella venezuelana. Tutto combinato? Può essere. Ma anche nelle migliori recite, diciamo quelle da premio Oscar, e beh ogni tanto qualche crepa, qualche dimenticanza, insomma, qualche conseguenza fuori copione si verifica. O no?

Ora, però, a puntare Soleil Sorge non è Delia Duran, ma un’altra donna very very vip, ovvero Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli nonché mamma del di lui figlio Leonardo. La modella cubana, che proprio con la gieffina aveva avuto dei dissapori all’Isola dei Famosi, l’ha criticata aspramente. Sentite cosa ha detto Ariadna rispondendo alle domande dei follower su Instagram.





I fan di Ariadna Romero le hanno chiesto cosa servirebbe per “rimettere in riga” Soleil Sorge e la modella cubana ha risposto: “Io non devo mettere a posto nessuno, sicuramente lei non è una persona che stimo”. Ma non è finita. “Spesso – ha aggiunto Ariadna Romero – viene confuso il carattere con la prepotenza, arroganza e saccenza, e questo mi dispiace”. Proprio il recente malore che ha colpito Soleil ha fatto ricredere molti sulla sua presunta ‘forza di carattere’. E in tanti si chiedono se davvero per imporsi all’attenzione del pubblico sia necessario, spesso e volentieri, lanciare frecciatine acide nei confronti del malcapitato di turno.

La conclusione di Ariadna Romero sull’attegiamento di Soleil Sorge al GF Vip 6 non ha bisogno di ulteriori commenti. “Fa comodo ai reality – sottolinea l’ex di Pierpaolo Pretelli – Immaginate di guardare un GF dove tutti sono persone perbene ed educate, non si discute mai e non ci sono pettegolezzi. Una noia dopo un po’ no? Ma da qui ad essere scambiata per una di carattere la dice lunga su come siamo messi”.