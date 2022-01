Soleil Sorge, l’ingresso di Delia Duran al GF Vip 6 ha sortito l’effetto sperato dagli autori del GF Vip 6: gli equilibri nella Casa sono più stravolti del solito da quando la moglie di Alex Belli sta provando a stringere legami con i coinquilini. Tutti, ovviamente, tranne l’influencer. Le due non si sono rivolte la parola in questi giorni ma in diretta Alfonso Signorini le ha messe faccia a faccia e dallo studio è intervenuto anche l’attore.

Poi, subito dopo la puntata del 17 gennaio 2022, Nathaly Caldonazzo ha voluto fare chiarezza con Soleil Sorge di questo triangolo che la vede coinvolta con Alex Belli e Delia Duran. L’ha praticamente messa all’angolo e lei è crollata: “Perdonami ma sono cose assurde quelle che dici. Voi avete oltrepassato il limite. Rispondimi: con lui c’era innamoramento e passione?”.

Soleil Sorge crolla su Alex Belli

La domanda delle domande. E finalmente Soleil Sorge è crollata e ha ammesso la verità. “Secondo me loro due si erano studiati tutto prima del GF Vip. Volevano che lui entrando qui creasse delle dinamiche per poi fare i teatrini e fare le sceneggiate di gelosia. Certo, lui non si aspettava di trovare questa chimica con me, questa cosa artistica. Cosa intendo? Sai quando due persone che lavorano con la creatività trovano una connessione… Ecco a noi è successo questo, un’intesa speciale. Sì, ok è sbocciata anche una chimica fisica, ma non cercavamo questo”.





“Alex era entrato dentro con delle idee e si è trovato nel programma con una ragazza con cui è scattata questa scintilla – ha continuato Soleil Sorge parlando con l’ultima arrivata al GF V ip 6 – Ci siamo trovati ed è nato questo rapporto tanto bello e coinvolgente, soprattutto vero. All’inizio non c’era malizia e ci raccontavamo delle nostre storie d’amore e cose private. Se poi siamo arrivati all’innamoramento e alla passione? Sì, ma dopo alla fine. Tra noi c’era tantissimo amore e passione e non posso negarlo”.

“Pensa che è cominciato con i bacetti sulla guancia, poi a stampo e dopo sono nate le altre cose – ha proseguito Soleil Sorge, come si legge sul sito Biccy – Però non vuole stare con me, non vuole costruire il suo futuro con me, altrimenti non sarebbe uscito per recuperare il rapporto con lei”.

“Abbiamo cercato di frenare questa passione e innamoramento. Io in primis mi sono frenata per rispettare la mia e la sua relazione. Se mi fossi lasciata andare ai miei sentimenti sarebbe stato tutto molto più forte. […] Ora però basta. Perché io ora mi devo mettere da parte? […] E non dire che l’amore è tale se c’è l’esclusività! Esiste il poliamore e la poligamia. Ci sono mille sfumature di amore e sono tutte belle”.