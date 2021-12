Grande Fratello Vip 6, il cuore di mamma non sbaglia mai. Protagonista indiscussa della sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini, ancora una volta Soleil Sorge. Prima vicina ad Alex Belli, adesso sempre più unita ad Alessandro Basciano, Soleil Sorge ha senza dubbio animato le vicende tra le pareti della casa più spiata d’Italia.

A prendere parola, oggi, è proprio la mamma della gieffina, Wendy Kay che non ha potuto che esprimere la sua opinione mettendo nero su bianco ciò che pensa durante un’intervista rilasciata per Chi. Cuore di mamma e di più. Wendy non ha deciso di rompere il silenzio sia su Alex Belli che in merito all’avvicinamento di Alessandro Basciano alla figlia.

“Mi preoccupo quando vedo che ce l’hanno tutti con lei, non dormo la notte. […] Lei è una giostra di emozioni, non riesco a capirla, è tutta la vita che soffre. Perché non si mostra così? Perché, da quando ha iniziato a lavorare nello spettacolo, l’hanno trattata sempre male, ha ricevuto varie batoste e ha paura di mostrare la sua emotività”.





“All’inizio ero molto confusa perché lui continuava a parlare di quanto si amassero, ma questo grande amore io non lo vedevo, non vedevo lo stesso trasporto negli occhi di Soleil. Poi, quando è entrata Delia, mi è stato tutto chiaro: era la trama del film. […] Alex si sarebbe fatto una storia con chiunque, ha scelto Soleil perché era la più forte, altrimenti l’avrebbe fatta con Sophie.”.

“Lui è innamorato di sé e della storia che racconta, è talmente bugiardo che ha creduto a se stesso. Soleil doveva allontanare Alex subito, appena è iniziato questo teatrino”. Poi ha chiosato a proposito di Alessandro: “Ho già visto che Alessandro è a caccia della prima che gli capita. Spero che mia figlia lo capisca”.