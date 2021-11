Impossibile non notare quello che è successo nelle scorse ore al ‘GF Vip 6’ e che ha avuto come protagonista Soleil Sorge. Si è verificato un momento inedito nella Casa più spiata d’Italia, ma la decisione assunta dall’ex ‘Uomini e Donne’ non è passata certamente inosservata. Non solo il pubblico, ma anche altri concorrenti si sono resi conto di quella situazione e hanno cercato di comprendere cosa fosse realmente successo. E alcune indiscrezioni sono uscite fuori poco fa e fanno capire meglio l’accaduto.

Soleil è anche tornata a parlare di Alex Belli e Delia Duran: “Quando è venuta Delia l’altra sera e mi ha detto quelle cose, tu che mi conosci non pensavi che l’avrei mangiata viva? Cioè proprio un leone con una bistecca davanti stracciata a pezzi? Non l’ho messa al suo posto, non mi sono difesa, non ho reagito come magari si sarebbe meritata ma, in realtà, ho fatto la cosa più giusta, ho parlato nel modo più giusto, con il tono più giusto. Mi sono sentita superiore rispetto a quello che pensavo di essere io”.

Si è svolta una serata molto divertente al ‘GF Vip 6’, ma l’assenza più grande è stata proprio quella di Soleil Sorge. La giovane gieffina ha deciso di isolarsi dal resto del gruppo per avere qualche momento da dedicare a sé. Ma dietro questa scelta c’è stato anche dell’altro, visto che non sarebbe stata benissimo nemmeno dal punto di vista fisico. Alcuni vipponi si sono avvicinati a lei e le hanno chiesto delucidazioni. Tra questi è spiccato l’intervento di Gianmaria Antinolfi: “Ci volevi tu in questo gioco”.





Nella notte tra il 10 e l’11 novembre è stato organizzato il ‘GF Game Night’, giochi messi a punto dalla redazione del programma. Ma Soleil Sorge non ha voluto parteciparvi ed è andata a letto a dormire, mettendosi mascherina sugli occhi e dei tappi alle orecchie. Pare che la vippona abbia avuto delle problematiche fisiche, causate anche dal ciclo. Ha preferito riposarsi ed estraniarsi dalle dinamiche della trasmissione. A salutarla ci hanno pensato anche Clarissa, Katia e Manila.

A riferire questi dettagli su Soleil Sorge è stato il sito ‘Blogtivvu.com’. E gli utenti hanno commentato: “Gianmaria carinissimo nei confronti di Soleil. Lui è andata a salutarla e poi anche Clarissa, Katia e Manila. Davide è entrato in stanza e neanche l’ha degnata di uno sguardo, che schifo”, “Gianmaria torna indietro e va in cucina da Soleil e le ha detto: ‘Ci volevi tu in questo gioco’, che carino”.