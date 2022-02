“Non lo accetto”. GF Vip, Soleil Sorge perde la pazienza dopo quello che ha saputo

Nervi sempre più tesi dentro la casa del GF Vip con Soleil Sorge protagonista. Nelle ore scorse l’ex Uomini e Donne si è lasciata andare a pesanti confessioni con Katia Ricciarelli che, da parte sua, non è stata in silenzio. Una strana alleanza quella tra le due gieffine che domani si contenderanno un posto per la finalissima del 14 marzo accanto a Delia Duran che, lentamente, sta cercando di recuperare i rapporti con Alex Belli finora tra molti bassi e pochi alti.



Insieme a Soleil Sorge e Katia in lista per la finalissima c’è anche Lulù Selassié, bersaglio di Sole. “È allucinante. Ti garantisco che arriverà in finale Lulù, tra noi tre arriverà lei.”. “ Io le cedo il posto con grande gioia, però questo sarebbe la pochezza di meriti. Meriti, tu, Barù, Davide e se devo mettere un altro nome metto Jessica, che ha una dinamica notevole. Lulù non ha fatto mai niente, ha ribattuto la Ricciarelli.



Solei Sorge c’è andata poi pesante: “Ogni volta che Lulù ha dato il peggio di sé hanno sempre cercato di comprenderla. Io quando ho detto una parola fuori posto mi hanno fatto un caso assurdo. Lei ha fatto delle robe allucinanti, ha fatto delle scenate fuori dallo studio. Così funziona la comunicazione. Fai questo tipo di comunicazione e una persona viene percepita in un modo, fai in un altro senso e viene percepito altro”.







“Ti ricordi le parole pesanti che ha detto su tematiche sociali e fuori luogo? Gli scleri allucinanti. Tutto questo l’hanno fatto passare come “ma è perché le manca Manuel”. Ha continua Soleil Sorge. E Katia non è sta da meno: “Io credo che questo modo di presentarsi alla gente posso lasciare così all’inizio, ma dopo non va. Kabir ha detto una cosa, è un cartone animato insomma. Non c’è niente di vero in questa ragazza. Dalle lentiggini, quei cosi in testa, la borsetta”.



E ancora: “Tiri via tutto e non c’è più niente. Tutte le volte che è venuta fuori a livello di personalità è venuta fuori una volgarità unica. Se tu la provochi, scoppia. E viene fuori la vera. Questa roba della borsettina era una roba grottesca. La cosa che mi dispiace e mi meraviglia è la reazione di lui che prima era…poi improvvisamente si è aperto un mondo”. Altro che Delia, il ‘nemico’ di Soleil Sorge ora è Lulù.