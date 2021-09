“Si è trom*** il fidanzato della vippona”. GF Vip, la soffiata su Soleil Sorge è una vera bomba

Tanto tuonò che piovve. Il Grande Fratello Vip è iniziato e ovviamente le prime incomprensioni, i primi conflitti, i primi faccia sono già andati in onda. Le sfuriate di Katia Ricciarelli, la violazione del regolamento di Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi, e poi il primo bacio tra Manuel Bortuzzo e Lulu Selassiè. §Insomma di carne al fuoco ce n’è già tanta. Tra i concorrenti una menzione particolare la merita Soleil Sorge, indicata da più parti come una delle più accreditate alla vittoria finale.

E l’influencer ha fatto parlare di sé in diverse occasioni. Prima con l’attrito con il suo ex Gianmaria Antinolfi. Poi con una dichiarazione che ha smentito quanto affermato in precedenza, ossia di essere single: “Non pensavo potesse succedere così. Io ho una cotta presa da poco per una persona. Sono entrata qui dentro dicendomi che tutto potrebbe essere. Non vorrei aspettative, ma qui dentro penso e cresce il sentimento, la mancanza. Ho una persona fuori…”. Ora, però, la bomba sul suo conto la sgancia Dagospia.

Secondo Alberto Dandolo, giornalista del noto portale di attualità e gossip. Soleil Sorge avrebbe vissuto una travolgente passione con l’attuale fidanzato di Francesca Cipriani. Parliamo di Alessandro, che la stessa ex pupa ha ricordato in diverse circostanze. La showgirl ha più volte affermato che il suo attuale compagno le ha cambiato completamente la vita. Ha pure confessato che con lui sta pensando di metter su famiglia, nonostante si conoscano soltanto da otto mesi.





Dandolo lancia la bomba: “Avvertite Francesca Cipriani che tal Soleil prima di entrare nella Casa del Gf Vip si sarebbe tro…a il suo fidanzato!”. Non ci sono ulteriori dettagli. Quindi non sappiamo se il focoso incontro sia avvenuto prima o dopo il fidanzamento con Francesca Cipriani. In quest’ultimo caso, naturalmente, la voce sarebbe dirompente. E chissà che dinamiche potrebbe creare all’interno della casa. Non vogliamo neppure immaginarlo.

Di sicuro Francesca Cipriani non sa nulla di questa presunta ‘tresca’. E d’altra parte Soleil Sorge non ha fatto alcun cenno alla vicenda. A questo punto c’è da chiedersi se sarà proprio Alfonso Signorini a tirare in ballo la questione con il rischio, anzi diciamo pure la certezza, di creare un vero pandemonio all’interno della casa. Intanto ricordiamo che Alessandro ha 30 anni, è uno stimato costruttore ed è originario di Cesenatico. La storia con Francesca Cipriani è molto seria, già ci sono state le presentazioni in famiglia. Ma ora spunta il gossip su Soleil, ci saranno conseguenze?