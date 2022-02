“Sono avvoltoi assetati”. GF Vip, tutti contro Alex Belli e Delia Duran: in molti ci hanno fatto caso

La famiglia di Soleil Sorge si stringe intorno alla figura della ragazza, secondo loro intrappolata tra le morse di due ‘avvoltoi’ (definiti così, Ndr). Parlano naturalmente di Alex Belli e Delia Duran. Tutto accade dopo gli avvenimenti un tantino troppo ‘hot’ per la famiglia della showgirl americana. A commentare quel video, quel bacio appassionato e tutta la discussione successiva con Alex Belli, sono state la mamma e la zia di Soleil. Anche per tanti altri fan e spettatori del programma, la festa in maschera di sabato sera è stata decisamente troppo più trash del solito.

In tanti hanno commentato, riso e si sono rattristiti di aver visto scene senza senso, come quelle. Sia chiaro, nessuno vuole mettere alla gogna il divertimenti di alcuni ragazzi, tutt’altro. Si tratta di provare a comprende un meccanismo mentale, che prima di mette in guardia e poi ti lascia perdere ogni inibizione con la persona che è entrata in quel luogo solo per creare discordia. Insomma, Soleil Sorge sembra essere ancora una volta, una vittima del sistema Belli e la mamma della showgirl non ci è andata giù leggera.

La donna ha scritto su Instagram “#BastaBelli” pubblicando un video della serata incriminata. Ma è stata la zia di Soleil Sorge ad andarci decisamente decisamente più dura. “Facile fare terrorismo – racconta la zia – su una ragazza di 27 anni braccata da due avvoltoi assetati, tra cui un uomo di 40 anni che si lega alle donne per affermare il suo piccolo ego! Sole non è impeccabile, ma non è di certo complice di un tale teatrino che fa gola allo show #BelliRitirati”.





A quel punto, quando qualcuno (immancabilmente) le ha fatto presente che il termine “terrorismo” fosse un po’ troppo forte, la zia di Soleil Sorge ha rettificato: “Fare pressione, imporsi con prepotenza, assillare, manipolare, ossessionare …….utilizzi il termine che che vuole! Il concetto di base non cambia”.

Insomma, la famiglia fa quadrato intorno a Soleil Sorge. Tutti capiscono che da ‘protagonista’ a ‘vittima’ il passo è breve. Ora non ci resta che attendere l’evoluzione di questa storia decisamente tristissima.