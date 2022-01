“Non ci credo, non è possibile!”. GF Vip, Delia Duran e Soleil Sorge vicinissime: lo hanno fatto davanti a tutti

Grande Fratello Vip 6, un momento di passione a gran sorpresa del pubblico. Il tanto discusso attrito tra le due gieffine sembra essere un capitolo che appartiene ormai al passato. L’ingresso di Delia Duran nella casa più spiata d’Italia ha certamente creato qualche scompiglio tra i concorrenti, poi il lieto colpo di scena con Soleil Sorge. Ma procediamo con ordine.

Alex Belli e Soleil Sorge, poi cambio di scena, Alex Belli fuori e l’ex moglie Delia Duran che mette le mani in pasta sulla questione. L’ingresso di Delia al GF Vip è stato anche un modo per poter avere un confronto diretto con la ‘rivale’ Soleil, e nonostante un primo momento di gelo, pare che tra le due gieffine stia nascendo un rapporto decisamente diverso.

Come spesso accade nelle favole, il finale riesce a mettere il cuore in pace e a fare tornare il sereno. Lo dimostra l’ultimo episodio che ha visto come protagoniste proprio Soleil Sorge e Delia Duran, nel bel mezzo dei preparativi per la cena.





Una piccola festa in casa si è rivelata l’occasione più giusta per permettere a Delia di fare da ponte tra Soleil e Manila. Infatti si deve proprio alla Duran il gesto che ha permesso di fare tornare la pace tra le due care amiche di inizio avventura nella casa.

Un bacio a stampo durante le danze, e un abbraccio a coronamento di settimane di attriti e musi duri. Ma non è finita qui, perché nell’atmosfera festaiola anche Soleil ha tentato di abbracciare Delia, che ha contraccambiato. Un bacio sfiorato anche tra di loro, a cui perà Delia ha sorriso mostrando un due di picche. Forse meglio procedere gradualmente e ricucire le ferite piano piano. I presupposti per farlo però non mancano.