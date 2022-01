Il tanto atteso ingresso di Delia Duran al GF Vip 6 ha ovviamente provocato una forte reazione da parte di Soleil Sorge. Durante le nomination ha anche avuto la possibilità di parlare con Alex Belli: voleva sapere se questa entrata della modella fosse concordata. “Ho cercato di farle capire tutto, ma hai visto com’è entrata – le ha spiegato l’attore in collegamento dallo studio – È entrata con il mood che non ci rappresenta, credi in me”.

“Lei è un teatrino vivente – la replica di Soleil Sorge – ve la siete studiata bene sta cosa? Smetterò di dirlo solo quando vedrò qualcosa di vero. Ti dico che io proteggerò la nostra amicizia, ma alla prima cosa che vedo chiudo qui la situazione anche nei tuoi confronti”. Poi, finita la diretta dove ha tenuto testa col suo solito modo alla moglie di Alex Belli, ha gettato la maschera.

Soleil Sorge, il crollo dopo la diretta

Dopo 4 mesi di permanenza nella Casa il pubblico ha assistito al primo crollo emotivo dell’influencer. È evidente che Soleil Sorge abbia accusato l’ingresso di Delia Duran. La modella venezuelana, non appena ha messo piede nella Casa, ha lasciato anche intendere di credere che con il marito abbia fatto “cose intime” sotto le coperte e che lui l’avrebbe ammesso.





Nella notte Soleil Sorge si è abbandonata alle lacrime, confortata da Davide Silvestri e da Gianmaria Antinolfi: “Non ho più la forza di continuare a subire tutto questo, non ce la faccio. Sono sfinita, è da quando sono entrata qui dentro che mi sento buttare addosso tutto di più. Mi hanno detto cattiverie e cose crudeli, cerco di avere la forza di reagire ma da 4 mesi ho una stanchezza nel vedere degli atteggiamenti che mi fanno schifo. E sentirmi poi aggredita, mal voluta da alcune persone, è un peso immenso”.

Poi Soleil Sorge ha definitivamente tolto la maschera da “dura”: si è fatta abbracciare da Gianmaria Antinolfi sussurrando “scusa” tra i singhiozzi. “Ma scusa di cosa? E quando non sto bene io e tu ci sei?”, le dolci parole di lui. Anche Jessica Selassié vicina all’influencer, nonostante le divergenze. Le due si sono confrontate ed hanno scherzato per scrollarsi di dosso il peso di questa 34esima puntata.