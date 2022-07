Soleil Sorge contro Tina Cipollari. E tutti a pensare che dopo quanto accaduto si scatenerà l’inferno. Ma andiamo con ordine. Come riporta il sito Funweek, l’influencer ed ex protagonista di GF Vip e Isola dei Famosi è stata ospite di Say Waaad? a Terrazza Martini su Radio Deejay e ha risposto a una lunga serie di domande.

Nel corso dell’intervista, Michele Wad Caporosso le ha chiesto anche di dare i voti ad alcuni personaggi televisivi, tra i quali è spuntata anche l’opinionista di UeD ma non solo: Soleil Sorge ha parlato anche di Alfonso Signorini e Maria De Filippi, ma a loro ha riservato parole decisamente diverse.





Soleil Sorge contro Tina Cipollari

“Alfonso Signorini è un 8 ma potrebbe vestirsi ancora più cool, potrebbe salire di più – ha detto Soleil Sorge prima di affrontare l’argomento Tina Cipollari – Lui è molto istituzionale, mi piacerebbe vederlo un po più free”. Quindi il voto alla regina di UeD, Amici e C’è posta per te: “Maria De Filippi è un 10… sarò di parte ma non le si può dire proprio nulla!”.

Ma a proposito di UeD, ecco arrivare il commento sulla nota Vamp del dating show di Canale 5. “Tina Cipollari… è un dieci anni che è lì ma ancora va. E niente… potrebbe sempre…”, ha detto tentennando Soleil Sorge. “Cambiare lavoro vorrai dire?”, l’ha incalzata lo speaker. “Ayayayayay“, ha risposto lei cambiando poi argomento.

soleil adesso hai un hater in piu , tina cipollari 🤣🤣ti amo perche sei politicamente scorretta 🤣 #radiodeejay #SoleArmy — luca sannino (@lucasannino4) June 30, 2022

Ma il commento di Soleil Sorge su Tina Cipollari è presto rimbalzato sui social e molti utenti hanno iniziato ad avvertirla delle possibili conseguenze delle sue parole, considerando il carattere “fumantino” dell’opinionista. “Adesso scoppia la polemica con Tina”, “Soleil, adesso hai un hater in più, Tina Cipollari…” e “‘Tina Cipollari è un 10 anni che sta là’. Lei mi fa crepare”.

