Soleil Sorge, subito scintille con la nuova concorrente del GF Vip 6. Come anticipato, nella diretta di lunedì sera, 22 novembre 2021, hanno varcato la famosa porta rossa prima Maria Monsè e poi Patrizia Pellegrino, due dei dieci nuovi vipponi che in queste settimane entreranno nella Casa scaglionati. Se la prima ha messo in crisi Giucas Casella, che non l’ha riconosciuta e fatto una gaffe con Adriana Volpe, la seconda si è subito scontrata con Soleil Sorge (e Alex Belli).

Nella clip di presentazione ha infatti attaccato la ‘coppia’: “Parliamo di chi mi piace meno in questa edizione. Soleil Sorge di sicuro, lei conosce bene il mezzo televisivo. La trovo presuntuosetta, altezzosa, troppo sicura di sé, soprattutto non lascia parlare gli altri. Alex Belli è diventato manipolatore, vuole imporsi per forza. Lo sento poco vero e troppo costruito. Voglio scoprire la loro vera personalità. E voglio la verità a tutti i costi”.

Soleil Sorge contro Patrizia Pellegrino

I due hanno subito chiesto spiegazioni a Patrizia Pellegrino, che ha ridimensionato molto le sue parole vis-à-vis con Soleil Sorge e Alex Belli, ma l’influencer è immediatamente passata in modalità d’attacco e ha subito lanciato frecciatine alla nuova vippona. “Tu hai detto che io sono altezzosa, antipatica e presuntuosa. Stai dimostrando di avere dei pregiudizi. E io non sono tenuta a dimostrare proprio nulla a una persona che parte così. Non devo farti ricredere su niente, sei tu che hai un pregiudizio. Hai dato dei giudizi e non ricordi bene”.





E poi, sempre Soleil Sorge: “Non è vero nulla che hai detto che sono intelligente, ma hai specificato che io e Alex eravamo tra i meno simpatici per te e che lui era anche un falso e manipolatore. Lo sai che non è carino tutto questo? Devo dirti che non fai una bella impressione se inizi in questa maniera”. Poi, a fine diretta, il gesto che vale più di mille parole. È successo tutto mentre il gruppo stava discutendo della spesa settimanale in veranda.

Vi prego io la voglio nella mia vita, siamo letteralmente uguali. #gfvip



pic.twitter.com/Cf5wueMcRo November 23, 2021

Patrizia Pellegrino ha fatto una richiesta ai concorrenti presenti: se fosse possibile acquistare del pesce perché lei non mangia molta carne. A quel punto Soleil Sorge, che già prima aveva avuto da ridire sull’attrice, si è alzata e se ne è andata sogghignando. Insomma, poche ore e già sembra stanca della new entry del GF Vip 6. Se questi sono i presupposti, cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni?