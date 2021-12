“Fuori dalla mia stanza”. Cacciato da Soleil Sorge, scoppia il caso al GF Vip. “È una cosa pesante”

Attrito e scintille tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. Il loro rapporto nasce dal passato, da una storia d’amore per essere precisi. E ora, entrambi concorrenti del GF Vip, non riescono proprio ad andare d’accordo. C’è da dire, che il problema più grande sembra avercelo proprio Soleil Sorge, che in questi giorni sta passando un periodo non proprio positivo, dopo l’uscita dalla casa del ‘suo’ Alex belli. Ma cosa è successo adesso? Solo nelle scorse ore, Gianmaria è entrato in camera di Davide e Soleil, dopo essere stato invitato da Silvestri.

Quando Soleil Sorge se n’è accorta, ha chiesto al coinquilino di abbandonare la stanza: “No ti prego, puoi portare la tua energia fuori dalla stanza. Abbiamo mille posti in questa casa vattene fuori da qui. Ti scongiuro Davide e Gianmaria, è la mia stanza. Non voglio la tua energia qui vai via grazie. E non entrare più qui dentro cortesemente“. Potrete facilmente immaginare la reazione di Antinolfi, piccato da questa brutta reazione della ex.

A questo punto, una volta abbandonata la stanza di Soleil, Gianmaria Antinolfi si è sfogato con Miriana Trevisan. Il gieffino ha raccontato tutto all’ex volto di Non è la Rai: “Ero in camera di Davide, perché mi aveva chiesto lui di andare a parlare in tranquillità. Entra lei (Soleil Sorge, Ndr) e mi dice ‘ma no, che cosa ci fai tuo qui? Te porti energie negative, vattene da questa stanza’”.





“Io e Davide sconvolti. Poi le ho detto ‘quella che porta le energie negative in questa casa sei tu’. E ragazzi quella non è la stanza solo di Soleil Sorge, ma anche di Davide. Come se entrasse qui e io la sbattessi fuori. Quella ragazza è di una maleducazione assurda, ha un’arroganza fastidiosa, una mancanza di rispetto.Ha questo lato brutto che viene sempre fuori”.

“Per me è proprio un corpo avulso di questa casa. Sole ha un atteggiamento infantile e prepotente. Da qui in avanti la tratterò con indifferenza. […] Come si permette di dire che porto energie negative? Sono parole pesanti da dire ad una persona”. In tanti poi ricordano come Soleil Sorge non si faceva problemi ad entrare nella camera di Gianmaria per infilarsi nel letto con Alex Belli. “Coerenza zero, bitch”, direbbe qualcuno.