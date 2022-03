A piccoli passi i concorrenti del ‘GF Vip’ si apprestano a vivere gli ultimi giorni nella Casa più spiata d’Italia. Nella serata del 14 marzo Alfonso Signorini leggerà infatti il nome del vincitore, che sarà il successore di Tommaso Zorzi. Difficile capire chi possa trionfare, visto che ci sono diversi gieffini favoriti e in continua lotta tra loro per sopraffare gli altri. Tra coloro che potrebbero vincere c’è indubbiamente Soleil Sorge, che adesso ha deciso di prendersela con gli autori del reality show.

In precedenza Soleil Sorge aveva parlato di Jessica Selassié, nel corso di una chiacchierata con Sophie Codegoni. Soleil è entrata a gamba tesa su Jessica: “Lo fa perché è furba. Non si espone per non dare una brutta impressione di sé e per evitare di mostrarsi come una persona non buona, non risponde alle critiche. Jessica non è una grande amica”. E ha invitato proprio la Codegoni ad aprire maggiormente gli occhi e a comprendere chi abbia davvero al suo fianco. Vediamo ora cosa è successo.

Soleil Sorge non è affatto felice del comportamento avuto dagli autori del ‘GF Vip’, che l’hanno resa insoddisfatta. Ha infatti notato una disparità di trattamento rispetto altri altri compagni di avventura e non riesce proprio a capire per quale ragione facciano così. In particolare, come ha spiegato ‘Blasting News’, tutti i concorrenti sono chiamati a riferire della loro vita personale e poi in puntata si sviscerano gli argomenti. Ma l’influencer non ha accettato le decisioni prese dalla produzione.





Stando al suo racconto, Soleil Sorge non ha gradito il fatto che si sia parlato unicamente della sua vita passata, cioè quando era una bambina e dopo la separazione della madre e del padre, ma non hanno voluto elencare altri momenti piacevoli della sua esistenza. E quindi ha deciso ora di protestare: “Bisogna dire che è vero che la mia umanità spesso cerca di essere offuscata il più possibile”. Anche Sophie, che ha ascoltato le sue considerazioni, ha voluto darle ragione e l’ha supportata in questa lamentela.

Durante l’ultima puntata del ‘GF Vip’ Soleil ha avuto uno scontro con Miriana Trevisan: “Ho solo risposto al tuo veleno, hai sparlato di me e ti aspettavi che io ti difendessi? ei una vipera!Te la sei presa con me da quando sono qui dentro. Sei volgare, alla tua età! Io quando arriverò alla tua età mi auguro di essere più matura. Ti rendi conto di come ti accanisci verso una ragazza che potrebbe essere tua figlia?”.