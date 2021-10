Soleil Sorge, ancora lei. E ancora polemiche al GF Vip 6. Sin dal primo giorno nella Casa l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e influencer è finita al centro dell’attenzione mediatica per via della sua passata relazione con Gianmaria Antinolfi. Scontri e liti per giorni, fino alla tregua tra i due ex, almeno per il momento. Ma nel frattempo Soleil Sorge ha avuto forti discussioni con altri vipponi. Ancora ‘fresca’ quella con Ainett Stephens tra tutti per la frase infelice subito tacciata di razzismo che è stata ampiamente trattata in puntata.

Tutto era nato durante una lite tra Samy Youssef e Alex Belli, l’unico a prendere poi le difese della gieffina, e proprio con l’attore adesso sarebbe nata una complicità mal digerita dal pubblico del GF Vip 6. In questi ultimi giorni i due vipponi hanno iniziato ad avvicinarsi sempre di più, e sembrerebbe che tra i due stia nascendo una bella amicizia. Si scambiano complimenti e si riempiono di elogi ed è probabile che il loro feeling mandi su tutte le furie la moglie dell’attore, Delia Duran, ma questa è un’altra storia.

Soleil Sorge vicina al vippone, bufera

In occasione del compleanno di Carmen Russo, Soleil Sorge e Alex Belli si sono ritrovati in giardino e hanno manifestato la voglia di vedersi anche al di fuori della Casa, facendo intendere di voler proseguire il loro rapporto. Lui le promette un servizio fotografico (“Infatti voglio scattarti, ti tiro fuori una roba pazzesca”) e lei che risponde “Quando vuoi, ci divertiamo”.





I due non smettono mai di guardarsi, poi cominciano a parlare di un loro mancato incontro, con Alex Belli che ammette: “Speravo che venissi, io ti aspettavo”, dopo aver rivelato fuori dal GF Vip 6 si erano già incontrati. “Agli MTV awards ci siamo parlati 3 secondi”, gli ricorda Soleil Sorge e lui “Sì, è da lì che mi sei rimasta in mente”.

Questa complicità tra Soleil Sorge e Alex Belli non è piaciuta per niente alla maggior parte dei telespettatori del reality show di Canale 5. I più maliziosi infatti hanno trovato strana questa nuova “alleanza”, al punto che è subito scattata l’accusa di aver messo in atto una strategia. Altro che un rapporto di reale e sincero affetto, per più di qualcuno, come si legge sotto al post, sono dei “falsoni”!