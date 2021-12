“Hanno dormito insieme”. GF Vip, notte bollente per Soleil Sorge: Alex Belli è già dimenticato

Grande Fratello Vip 6, colpi di scena nella casa di Alfonso Signorini. La sesta edizione Vip del reality continua a concedere chicche per nulla male. Il pubblico di telespettatori certamente non corre il rischio di annoiarsi, soprattutto alla luce di nuove complicità che sembrano essere nate tra due coppie.

Da un lato Biagio D’Anelli molto più vicino a Miriana Trevisan, dall’altro Alessandro Basciano che ha subito puntato Soleil Sorge. Le cose si mettono più che bene anche se al momento la passione sembra essere tenuta a bada. Non per questo, però, si può dire che un bacio non sia stato desiderato, quello tra Miriana e Biagio.

Dopo la confessione di D’Anelli resa a Manila Nazzaro su Miriana e sulla grande attrazione che prova nei riguardi della gieffina, sigillata da tanto di bacio, i riflettori non possono che restare accesi e vigili su un nome già particolarmente discusso in merito a quanto accaduto di recente con l’attore Alex Belli. Stiamo parlando proprio di Soleil Sorge.





Non sembra aver perso tempo Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne, che pare stia andando alla conquista del cuore della bella influencer e modella. Ma non per questo sembra passare inosservata anche Sophie Codegoni. Resta il fatto che se l’ex tronista viene lasciata in sospeso, Soleil Sorge, reduce dall’amarezza generata dal confronto con Alex Belli, potrebbe cedere alle lusinghe di Alessandro. La prova?

Un notte trascorsa tra abbracci e complicità che potrebbero presagire qualche sorpresa in più per il futuro dei due gieffini. Utenti che già sembrano cantare vittoria sul web e che non fanno che diffondere le immagini che ritraggono i due gieffini abbracciati mentre dormono. Il dettaglio dell’intera vicenda? Pare che Soleil non si sia resa conto di aver dormito abbracciata all’ex corteggiatore.