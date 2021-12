Soleil Sorge ha rivisto Alex Belli nella nuova diretta del GF Vip 6. Faccia a faccia, nel giardino della Casa, l’influencer ha ammesso di avere nostalgia della quotidianità vissuta per circa tre mesi all’interno della Casa, ma al tempo stesso non ha nascosto la sua immensa delusione per come si è comportato l’attore. E per l’ennesima volta ha ribadito che a suo avviso avrebbe architettato tutto a tavolino con la moglie Delia Duran.

Alex Belli ha provato a spiegarsi, a chiarire di non aver finto con lei, che in tutti questi giorni ha accusato e non poco l’assenza del suo “amico speciale”. Alfonso Signorini, dopo aver ascoltato entrambi, ha chiesto a Soleil Sorge se fosse disposta ad abbandonare il reality show per uscire e provare a rimettere in piedi il suo rapporto con Alex Belli ma lei, per quanto scossa, è stata categorica.

Soleil Sorge, Alex Belli già dimenticato?

Soleil Sorge non ha avuto bisogno di troppo tempo per rispondere al conduttore: ha detto chiaramente “No” confermando così la sua intenzione di voltare pagina e di andare avanti, dimenticando così definitivamente Alex Belli. E forse, dopo il nuovo ingresso nella Casa, l’attore è già un ricordo per lei.





Alessandro Basciano è entrato al GF Vip 6 come nuovo concorrente durante la diretta di venerdì. Già visto a UeD e Temptation Island, il nuovo vippone ha subito detto di essere intrigato da Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Le due hanno invece ammesso di “non essere interessate” ad Alessandro Basciano, salvo poi scoppiare a ridere e rivelare di aver mentito.

Ma la mattina successiva il colpo di scena perché Soleil Sorge ha dato prova del fatto che il nuovo vippone non le è per niente indifferente. Lo ha visto al risveglio mentre girava per la Casa a torso nudo e subito dopo parlando con Eva Grimaldi e Miriana Trevisan ha confermato il suo apprezzamento. Succederà qualcosa tra loro?