Soleil Sorge non lo sa ma presto, finita la quarantena, dovrà dividere la Casa anche con Delia Duran. Proprio così, la modella e moglie del suo amico speciale Alex Belli è finalmente pronta a diventare una nuova concorrente del GF Vip 6. Dopo tante voci nell’ultima diretta andata in onda, quella di venerdì 7 gennaio 2022, Alfonso Signorini ha dato l’annuncio ufficiale: presto Delia Duran sarà nella Casa.

Sempre nella stessa puntata, però, Soleil Sorge ha ricevuto una bellissima e inaspettata sorpresa. Quella di Dayane Mello. La modella brasiliana, grande protagonista della scorsa edizione del reality, è molto amica di Soleil Sorge, conosciuta durante Pechino Express. L’influencer non si aspettava di vederla in giardino e ha pianto di gioia non appena l’ha vista.

Soleil Sorge, marca e prezzo dell’abito per la diretta

“Hai visto amica mia sono qui per te – le parole di Dayane Mello a Soleil Sorge – Ho fatto un sacco di chiacchiere con la tua mamma sta benissimo e anche il tuo cagnolino, hai fatto tantissimo sei stanca, prendi le tue energie, hai bisogno di riconnetterti con te stessa, non hai bisogno di fare più sacrifici, mi sei mancata tantissimo ti ho pensato tantissimo nel mio percorso”.





Soleil Sorge si è emozionata fino alle lacrime nel rivedere l’amica e sentire le sue parole di incoraggiamento. E proprio in quel momento tutti hanno potuto ammirare anche l’outfit scelto per la 32esima puntata del GF Vip 6. Outfit ancora una volta pazzesco che la conferma regina di stile della Casa: per la nuova diretta Soleil Sorge ha sfoggiato un trionfo di piume.

L’abito è il Soul Dress di The Archivia, che ha già firmato i suoi look al GF Vip 6: nero, con le maniche lunghe, la gonna asimmetrica e le piume colorate sull’orlo costa 390 euro. Non da meno gioielli e scarpe brillanti per dare un tocco di luce all’outfit: maxi orecchini pendenti e sabot mules in vernice nera caratterizzati da listino con striscia gioiello di TwentyFourHaitch del valore di 135 euro.