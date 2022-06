Soleil ansia prestazione prima dell’Isola dei Famosi. Soleil Sorge è arrivata in spiaggia insieme a Vera Gemma, un’altra ex conoscenza del reality show condotto da Ilary Blasi.

Soleil Sorge e Vera Gemma sono tornate in Honduras con un obiettivo. Vestono i panni delle Piratesse e durante la permanenza nel reality show condotto da Ilary Blasi con opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino dovranno aiutare i loro naufraghi preferiti e remare contro quelli che non godono della loro simpatia e ovviamente, visti i loro caratteri, se ne vedranno delle belle. Un ritorno gradito per molti telespettatori, visto che Soleil Sorge e Vera Gemma sono tornate in Honduras dopo aver partecipato al reality di Canale 5 rispettivamente nel 2019 e nel 2021.





Soleil ansia prestazione prima dell’Isola dei Famosi. Arrivata in Honduras insieme alla sua compagna di viaggio Vera Gemma (le due si erano conosciute all’epoca della partecipazione a Pechino Express) Soleil Sorge si è dovuta subito mettere alla prova partecipando alla prova dell’Uomo Vitruviano. Una prova fisica molto pesante che è riuscita a vincere battendo il naufrago Luca Daffré.

Grazie alla vittoria della nella difficile prova dell’Uomo Vitruviano, durante il quale la naufraga ha catturato l’attenzione di Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis, la sua squadra ha conquistato pane e salame: l’italo americana è molto fiera di aver permesso agli isolani di mangiare un po’ di più e dopo la puntata ha rivelato un retroscena. “Se non li avessi aiutati mi sarei sentita malissimo”, ha rivelato Soleil Sorge dopo la puntata, spiegando anche di aver avuto l’ansia da prestazione.

“È stato pazzesco. Non ci credo di nuovo che ho vinto la prova dell’uomo vitruviano. La prova più difficile è stata buttarmi da quell’elicottero, devo dire che ero lì un po’ tentennante inizialmente. Era tempo che non mi trovavo a dover trovare il coraggio di fare qualcosa, ed è magica la sensazione del farlo. Tutto sta nel trovare il coraggio e quando ti butti è una delle sensazioni più belle e liberanti della vita. Sono così stanca che non riesco a parlare ma super happy, e non vedevo l’ora di leggervi e parlare con voi”, ha detto Soleil Sorge, che tornata in albergo (in qualità di ospiti speciali, lei e Vera Gemma non dormono sull’Isola insieme agli altri naufraghi) ha confessato le sue emozioni su alcune Instagram story.

