Agli influencer ed esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano è arrivata una soffiata bomba su un ex concorrente di questa edizione del Grande Fratello. Si parla di soldi che la produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini avrebbe voluto dare al gieffino per “proposte molto particolari“.

Intanto ieri sera è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello e il televoto ha mandato in nomination Stefano Miele. Salve Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi, che anche questa volta ha ottenuto la percentuale più alta delle preferenze.

Grande Fratello, indiscrezione su un ex concorrente su soldi e proposte molto particolari

Mercoledì ci sarà una nuova eliminazione. Al televoto si trovano Stefano Miele, Sergio D’Ottavi, Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni e secondo i social a rischiare sono Stefano e Sergio, ormai grandi amici di Beatrice Luzzi. Poco dopo la puntata andata in onda lunedì 19 febbraio, Amedeo Venza ha lanciato una bomba su un ex concorrente del Grande Fratello.

“Io e Deia abbiamo saputo che un concorrente del GF (confidandosi con fonti super attendibili) ha raccontato di aver ricevuto proposte molto particolari a suon di cachet. E ha rifiutato di fare determinate cose perché retribuito poco”, ha scritto l’influencer Amedeo Venza taggando anche la collega Deianira Marzano.

“In più, una volta uscito dal programma, ha categoricamente chiesto tanti bei soldini per i vari confronti. Altrimenti se ne sta a casa e non presenzierà nemmeno in studio!”, ha concluso. Nessun nome fatto dall’influencer, ma per i social l’ex gieffino di cui Venza ha parlato è Mirko Brunetti, protagonista di vari confronti e rientrato in casa dall’ex fidanzata Perla Vatiero.