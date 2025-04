n questi ultimi giorni, una raccolta fondi per Zeudi Di Palma, quinta finalista del Grande Fratello, ha suscitato molto clamore e divisione tra i suoi fan e gli altri protagonisti del mondo del reality. L’iniziativa, lanciata dalle suoi fedeli sostenitrici, le Zelena, ha raggiunto una cifra superiore ai 50mila euro, con l’intento di supportare Zeudi per il montepremi che non ha vinto dopo la sua eliminazione dalla finale. La raccolta è stata ospitata sulla piattaforma GoFundMe, e ha sollevato non poche polemiche.

Le motivazioni alla base della raccolta sono state spiegate dalle fan, le quali hanno dichiarato che il denaro raccolto sarebbe stato un “piccolo regalo” da parte loro per Zeudi, ma l’iniziativa ha suscitato le critiche di molti, tra cui il conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini. Il giornalista ha espresso il suo sconcerto e ha sottolineato che i concorrenti del programma non solo sono retribuiti per partecipare al reality, ma ricevono anche compensi per apparire in puntata come ospiti e beneficiano della fama acquisita durante il programma.

Grande Fratello, le Zelena accusano Helena: “Sul sito ha il link a Paypal”

“Ma stiamo scherzando? Ma è vera sta roba? Zeudi ha già ricevuto il suo piccolo bottino come concorrente, perché viene pagata per partecipare. Ha firmato un contratto e ha ricevuto dei soldi per fare il Grande Fratello”, ha dichiarato Alfonso Signorini in un’intervista, lasciando intendere che la raccolta fondi sia completamente fuori luogo, dato che i partecipanti del programma sono già ben retribuiti per la loro presenza.

L’iniziativa ha anche attirato l’attenzione del giornalista Gabriele Parpiglia, che su X ha chiesto chiarimenti riguardo all’origine della raccolta e chi ne fosse stato il promotore. “Se avete info in merito a chi ha organizzato questa cosa ignobile, scrivetemi grz”, ha scritto Parpiglia. Non sono mancati, ovviamente, i commenti dei fan di Zeudi, che hanno difeso la loro iniziativa, ribadendo che i soldi raccolti sono una scelta personale.

Alcuni utenti hanno poi fatto notare che, a differenza della raccolta per Zeudi, sul sito di Helena Prestes, ci sarebbe un link a PayPal e una sezione chiamata “send me a gift” (ovvero “mandami un regalo”). Alcuni fan di Zeudi hanno ironicamente scritto di aver donato “5 centesimi” a Helena come segno di “solidarietà” dopo aver visto la modella brasiliana lamentarsi del montepremi perso. Alcune fan di Helena hanno accusato i sostenitori di Zeudi di aver creato delle raccolte fondi false a suo favore per “buttare fango” su di lei.

“Per coprirsi dello schifo hanno aperto una anche per Helena fingendosi suoi fan ma non è vero e infatti nessuno dei fan di Helena sta donando ! Sono gente malata e spero Mediaset non dia spazio nei programmi a zeudi perché significherebbe portare avanti questo fandom tossico”, si legge ancora su X. Insomma, questa situazione sta decisamente sfuggendo di mano