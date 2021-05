Le risate a non finire, il problema è che non siamo all’ultima puntata di un comedy show, ma al telegiornale di SkyTg24. Capita, si sa e ad accorgersi della curiosa e divertente vicenda è Striscia la Notizia. La puntata è quella di giovedì 27 maggio, dietro al bancone la rodata coppia composta da Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Nella classica puntata dei “Visti da voi”, ossia la rubrica che propone gli strafalcioni e i siparietti televisivi.

La cosa bella è che sono errori segnalati alla redazione di Antonio Ricci da parte dei telespettatori, spunta questo documento eccezionale e ironico. “Tiriamoci su di morale con gli errori e i pasticci televisivi”, afferma la Hunziker. “Ogni tanto beccano anche noi”, chiosa Scotti, chiedendosi se tra i bersagli ci saranno anche loro. No, nel mirino, in questo caso, ci finiscono due giornaliste di SkyTg24. Ma perché? Il collegamento si apre e semplicemente non riescono a smettere di ridere.

“Partiamo alla grande con le due giornaliste di SkyTg24 che non riescono a frenare la ridarola”, afferma la voce fuori campo di Scotti. Ed ecco le immagini da SkyTg24 dove si parla, o meglio si dovrebbe parlare, dell’apertura dei mercati europei, di economia e finanza insomma. Ma è impossibile proseguire, anzi solo iniziare: grasse, grassissime risate.





SkyTg24: “Scusate, riprendiamo dopo”

“Abbiamo fatto una battuta e ci siamo distratte”, ammette una giornalista. E dopo qualche vano tentativo le due sono costrette, di fatto, a interrompere il collegamento per rimettersi e ricomporsi. La povera Mariangela Pira di SkyTg24, addirittura, si asciuga con un dito le lacrime causate dalla ridarola incontrollata.

“Non sono riuscite a parlarci di economia, ma di sicuro non si sono risparmiate le risate”, chiosa Gerry Scotti. Impossibile non ridere guardando un video come questo. Nessuno sa bene cosa sia successo e cosa si siano dette prima della diretta, di certo però sarà stato qualcosa di davvero simpatico. Evviva qualche risata ogni tanto, fa sempre bene!