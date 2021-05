Lui è stato un ex di Belen Rodriguez e ha recentemente partecipato a ‘Uomini e Donne’. Stiamo parlando dell’ex cavaliere del Trono Over di Maria De Filippi, Simone Bolognesi, il quale alcuni mesi fa ha deciso di lasciare definitivamente il programma. Una notizia che aveva colto tutti di sorpresa, infatti non sono mai state svelate le motivazioni di quella scelta. Almeno fino a poche ore fa, quando il diretto interessato ha finalmente rotto il silenzio illustrando tutti i dettagli e togliendo dunque ogni dubbio.

Ha voluto dire la sua per la prima volta in maniera ufficiale durante un’intervista con Fralof per il sito ‘PiùDonna’. L’uomo, che oggi ha 42 anni, è stato il primo fidanzato italiano della modella argentina. Quest’ultima era giunta nel nostro territorio da poco tempo e lo aveva conosciuto, iniziando dunque una relazione sentimentale non durata moltissimo tempo. Parlando comunque di ‘UeD’, ha ammesso che si è trattato di un’avventura che ha avuto inevitabilmente dei lati molto positivi.

Parlando dunque di ‘Uomini e Donne’, Simone Bolognesi ha affermato: “Per me è stata un’esperienza bellissima, infatti mi ha insegnato tanto”. Tra l’altro, proprio grazie alla trasmissione in onda su Canale 5 ha fatto delle nuove importanti amicizie. Spiccano tra tutte quelle con Jessica Antonini e Gianluca De Matteis. Mentre durante il suo percorso televisivo, aveva avuto rapporti molto difficili e litigiosi con uno dei cavalieri più discussi, ovvero Armando Incarnato. Ma poi ecco la verità sul suo addio.





Simone Bolognesi ha quindi fatto chiarezza sulla scelta di non accettare più di presenziare a ‘Uomini e Donne’. Ha esclamato a ‘PiùDonna’: “Sono uscito nel gennaio scorso. Il mio percorso mi stava stancando, era finito l’entusiasmo anche perché il target di età era cambiato”. Quindi, la sua gran voglia di fare di inizio avventura è scemata in maniera improvvisa ed inaspettata e il 42enne ha compreso che avrebbe dovuto lasciare il programma e concentrarsi su altri aspetti della sua vita.

Quando diete il suo addio a ‘UeD’, Simone Bolognesi si limitò a dire: “Chi mi conosce lo sa bene, io sono esattamente quello che si è visto lì. Questi sette scatti provano a rappresentare in sintesi, questo spezzato durato 4 mesi della mia storia personale. Un capitolo che si era aperto esattamente dieci anni fa e in questi giorni, chiude quel cerchio rimasto aperto. Non sono qui a raccontare il perché e il come si sia chiusa questa esperienza”.