Simona Ventura, no a Maria De Filippi. Parole nette quelle della conduttrice e che non ammentono replica. Al punto che qualcuno avrà da ridire. Nei giorni scorsi la conduttrice ed ex moglie di Stefano Bettarini ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui si è lasciata andare a numerose confessioni. Tra queste anche il matrimonio con il compagno Giovanni Terzi. “Da quattro anni c’è lui – spiega Simona Ventura – . È l’uomo che ho sempre cercato, che mi completa, mi rende felice e serena. L’ho trovato quasi fuori tempo massimo”.



E ancora: “Ogni volta che lo diciamo, riparte una pandemia, scoppia una guerra. Ma ci vogliamo sposare assolutamente, con una grande festa, senza mascherine”. Nel corso dell’intervista ha parlato della sua carriera anche in vista della nuova stagione televisiva che la vedrà al fianco di una grande collega e amica, Paola Perego, in Citofonare Rai2: “Crederci sempre, arrendersi mai”, il motto di una signora del piccolo schermo.





Simona Ventura, no a Maria De Filippi e ‘La Talpa’



Il lavoro è stato prioritario nella sua vita, anche se la ha tolto molto. “C’è stato un momento che ho capito che, a causa del lavoro, mi sarei persa la vicinanza e l’educazione dei miei figli. Ho deciso io e non ho alcun rimpianto e nessun rimorso. Che è la cosa più importante quando la tua vita lavorativa e quella privata sono strettamente collegate. È ciò che non ti fa ammalare”. (Leggi anche “Lascia da Uomini e Donne”. Gianni Sperti, nel futuro dell’opinionista c’è un nuovo programma)



Quel lavoro che non le manca e che nelle ultime settimane ha acceso sirene da Mediaset sponda la Talpa. Pier Silvio Berlusconi ha confermato la nuova edizione del reality La Talpa, spuntano indiscrezioni che riguardano sia il cast che la conduzione. L’ad di Mediaset aveva avuto modo di spiegare come La Talpa ritroverà il suo slot nella programmazione della rete ammiraglia di Cologno Monzese in una chiave moderna.



Al lavoro su questo progetto c’è la Fascino di Maria De Filippi, che sembrava avesse chiamato Simona Ventura. Voce smentita proprio da lei. Riprendendo il tweet dello speaker radiofonico Nathan Del Mare che riporta la notizia sul suo conto, Simona dà la sua smentita: “Non se ne parla”. Una risposta chiara e netta, che non lascia spazio ai dubbi.

