Per ora non c’è nessuna nota ufficiale, ma pare che l’aria che tiri in casa Mediaset sia piuttosto pesante. Per capirlo basta dare uno sguardo agli ascolti di ieri mercoledì 6 aprile 2022, su Rai1 il film Il Diritto di Contare ha interessato 2.904.000 spettatori pari al 15%. Su Canale 5 – dalle 21.40 alle 0.44 – la terza puntata di Ultima Fermata, condotto da Simona Ventura, ha raccolto davanti al video 1.707.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 Volevo fare la Rockstar 2 ha interessato 855.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Italia 1 – dalle 21.39 all’1.05 – Le Iene, con Belen Rodriguez e Teo Mammucari, ha intrattenuto 1.421.000 spettatori con il 9.4% (presentazione dalle 21.17 alle 21.39: 1.161.000 – 4.9%).



Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.083.000 spettatori pari ad uno share dell’11% (presentazione di 8 minuti: 1.470.000 – 6.3%). Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 734.000 spettatori con il 4.5% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 636.000 spettatori con uno share del 4.3%. Su Tv8 Speravo de Morì Prima segna 298.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove The Sentinel ha raccolto 330.000 spettatori con l’1.6%.





Simona Ventura, gli ascolti di ‘Ultima Fermata’ continuano a calare



Su Rai4 Perry Mason registra 167.000 spettatori con lo 0.8%. Sul 20 Wolverine – L’immortale segna 617.000 spettatori con il 3%. Su Iris Il Pescatore di Sogni ha registrato 291.000 spettatori con l’1.3%. Su Rai Movie Un Fantastico Via Vai segna 387.000 spettatori con l’1.7%. Su Real Time Matrimonio a Prima Vista e Poi ha ottenuto 641.000 spettatori con il 2.8%. L’attenzione di tutti si è focalizzata su Simona Ventura e sul suo flop.



Un flop per certi versi clamoroso. Lo show sembra non convincere il pubblico e settimana dopo settimana, gli ascolti non premiano questa novità firmata Mediaset, nonostante la bravura di Simona Ventura, però, non può salvare le sorti di quella che è a tutti gli effetti una trasmissione che non funziona. Ora resta da capire quale destino toccherà al programma.



Fuori discussione una seconda stagione. Per Simona Ventura non è una notizia positiva, già lo scorso anno in Rai incappò in un programma che diede risultati molto deludenti. Ora questo nuovo colpo basso con Mediaset che sembra pronta ad intervenire sul programma.

Che batosta per Simona Ventura e Maria De Filippi: risveglio amarissimo per le due