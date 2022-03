Ultima Fermata, il nuovo programma di Maria De Filippi ha preso il via mercoledì 23 marzo e Mediaset ha voluto puntare su un nuovo format che però ricorda quello di Temptation Island, reality della fascino in cui le coppie partecipano per mettere alla prova i sentimenti verso il partner.

Le coppie che partecipano al nuovo programma condotto da Simona Ventura hanno l’obiettivo di riuscire a recuperare il loro rapporto sentimentale, con SuperSimo nella parte di mediatrice, nel tentativo di far riappacificare marito e moglie o fidanzati e fidanzate. Ultima Fermata è un format ideato da Raffaella Mennoia e Luca Zanforlin, autori che da tempo lavorano a stretto contatto con Maria De Filippi e autori di molti programmi della conduttrice di ‘Uomini e Donne’. “Si è insieme sullo stesso binario verso un’unica direzione”, recita infatti il promo del programma.





Ultima fermata, ascolti in calo seconda puntata: flop per Simona Ventura

“Ma talvolta abbiamo bisogno di capire se è giusto proseguire uniti o se lasciare quel binario per sempre. Eh sì, a volte bisogna fermarsi e capire se è necessaria un’ultima fermata”. Durante il secondo appuntamento due coppie sono riuscite a superare le divergenze, mentre una si è detta addio. Samuel e Valentina non hanno superato l’Ultima fermata e al faccia a faccia finale i due hanno capito di non poter più proseguire nella loro relazione. Tra Giorgio e Stefania è tornato il sereno. I due si erano rivolti al programma perché Giorgio non si sentiva pronto ad avere un figlio dalla moglie, con cui è sposato da tredici anni, ma alla fine l’amore ha trionfato.

Lieto fine anche per Biagio e Luisiana. I due fidanzati avevano chiesto aiuto al programma perché la passione era svanita, ma dopo diversi esercizi con uno psicoterapeuta hanno deciso di uscire insieme. Mediaset ha puntato sul nuovo format di Maria De Filippi ma questa volta non ha fatto centro, perché la seconda puntata si è confermata un clamoroso flop.

Nella serata di mercoledì 30 marzo, Ultima Fermata ha portato su Canale 5 1.892.000 spettatori pari all’11% di share – dati in calo rispetto alla prima puntata che di certo non aveva brillato – mentre su Rai1 il film Green Book ha interessato 2.725.000 spettatori pari al 13.4%, Chi l’ha visto? ha totalizzato 2.117.000 spettatori pari ad uno share del 10.6% e Le Iene 1.601.000 spettatori con il 9.9%.