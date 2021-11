Verissimo, il ricordo commosso di Paolo Rossi in diretta tv. Parole intrise ancora di dolore, quelle di Federica Cappelletti che, ospite nello studio di Silvia Toffanin, non poteva che ripercorrere il triste epilogo del marito Paolo, la cui vita è stata strappata da una terribile malattia. Un tumore ai polmoni ha portato via per sempre Paolo solo un anno fa.

Non si trattengono le lacrime dopo il racconto di Federica Cappelletti, che ha così reso i dettagli del lungo calvario del suo Paolo: “È iniziato tutto a marzo 2020, dopo che siamo tornati da un viaggio alle Maldive. Ho notato che Paolo era dimagrito molto”.

“Siamo andati a fare degli accertamenti che ci hanno dato, purtroppo, il verdetto che mai avremmo voluto sentire. Ma non abbiamo mai perso la speranza, fino a un mese dalla morte abbiamo combattuto per cercare di vincere il nostro mondiale”. aggiunge di fronte Silvia Toffanin visibilmente commossa.





“Abbiamo scoperto una nuova intimità. Durante il lockdown eravamo sempre e solo noi due e lui e si è affidato totalmente a me. È stato faticoso, ma è stato bello poter vivere il nostro amore anche durante quel periodo. Lui aveva capito tutto, ma a un certo punto ho iniziato a raccontargli mezze verità, perché volevo vederlo sereno e positivo”. Federica ha poi raccontato dell’ultimo addio delle figlie.

“Nell’istante in cui il medico mi ha confermato che non c’era più niente da fare, ho voluto portarle a salutarlo. Paolo quando le ha viste si è illuminato e tutti e tre hanno capito che quella era l’ultima volta che si vedevano. Le bimbe sono delle guerriere, sono brave e sono molto orgogliosa di loro”.

“Paolo non parlava molto, ma ogni tanto mi abbracciava e piangeva”. E tutto questo Federica lo ha raccontato anche in un libro, ‘Per sempre noi due’, disponibile nelle librerie a partire dal 30 novembre: “Scrivere questo libro è stato un percorso difficilissimo”.