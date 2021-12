“Ma non ci credo”. Verissimo, gli ospiti top parlano di sesso e Silvia Toffanin senza parole. “Lo facciamo così”

La coppia senza filtri in diretta tv. Lo studio televisivo di Silvia Toffanin si riempie di confidenze. Come sempre il salotto di Verissimo è lo spazio ideale dove potersi abbandonare a piacevoli e dettagliati racconti sulla carriera dei Vip ma anche in merito alla vita sentimentale. Tutti i dettagli sulla luna di miele e sul grande amore della coppia emergono solo oggi, durante un’intervista in diretta tv.

Due ospiti speciali nello studio televisivo di Silvia Toffanin. Stiamo parlando proprio dell’uomo più veloce del mondo, Marcell Jacobs, che davanti alle telecamere di Verissimo si è raccontato in compagnia della sua dolce metà, Nicole Daza. Aneddoto dopo aneddoto, la coppia ha rivelato al pubblico dolci e interessanti dettagli, a partire dal giorno delle nozze -non troppo distante da oggi- e non solo.

Non solo il racconto del giorno in cui i due fidanzati vedranno coronato finalmente il sogno d’amore di una vita, ma anche dettagli squisiti intrisi di amore sul momento della proposta e sui progetti futuri di coppia. Marcell e Nicole hanno annunciato che le nozze sono state fissate per il 17 settembre 2022. Insieme dal 2018, poi diventati genitori nel 2019 con l’arrivo di Anthony e di Meghan, la coppia si dice felice e consapevole di un rapporto consolidato e complice.





Tutto tra di loro è cominciato con un vero e proprio “colpo di fulmine”, come ha sottolineato la futura sposa, Nicole. Una prima grande prova d’amore, poi superata a pieni voti, quando il campione si è diretto a Tenerife per allenarsi: “Quella è stata la prima prova, superata”, ha chiosato Jacobs.

Non appena fatto ritorno tra le braccia della sua amata, inevitabile la decisione importante di intraprendere una convivenza. Da quel momento il loro amore è stato un continuo crescendo e Nicole confessa che il suo futuro sposo “tra le mura domestiche è un super uomo” e lei una vera e propria “colonna”, punto di riferimento imprescindibile nella vita di Jacobs.

Poi la confessione: “Per Meghan mi ha costretto a fare determinate cose“, ha narrato il velocista. “Ovvero: ‘Noi vogliamo la femmina, quindi solo in questi giorni’”, alludendo a qualcosa di molto esplicito, e la Toffanin: “No, non ci credo”. Dunque la risposta di Nicole: “Mi sono affidata a un calendario cinese”, seguita dalle parole del velocista.

“C’erano giornate in cui arrivavo a casa, bello contento. E lei: “Stasera no, tra quattro giorni’. Vabbè, tra quattro giorni”. “Però ha funzionato il calendario cinese. E tu Marcell hai fatto il tuo dovere, bravo“, la chiosa di Silvia Toffanin