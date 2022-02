Nella serata di lunedì 21 febbraio c’è stato l’esordio a ‘Striscia la Notizia’ di Silvia Toffanin, affiancata dallo storico volto del tg satirico Ezio Greggio. C’era decisamente molta attesa per questa sua apparizione nel nuovo programma, visto che il pubblico è abituato a vederla esclusivamente nello studio di ‘Verissimo’ da molti anni. E ovviamente la sua nuova esperienza nel piccolo schermo ha fatto discutere non poco in rete e per lei purtroppo non sono arrivati solamente messaggi positivi.

Sicuramente, come ha riportato il sito ‘Gossip e Tv’, per Silvia Toffanin non sono mancate reazioni molto belle, ricolme di complimenti. Infatti, diversi utenti hanno scritto: “Grande Silvietta, osa tu che puoi permettertelo. Questa donna ha una bellezza televisiva più unica che rara”, “Mi piace, la trovo centrata e a suo agio”, “Finalmente esce dalla comfort zone, farà bene”. Ma subito dopo sono apparse anche moltissime critiche, che non avranno fatto piacere alla compagna di Pier Silvio Berlusconi.

Ezio Greggio ha subito accolto nel migliore dei modi Silvia Toffanin, che ha ricevuto dal conduttore un bellissimo mazzo di fiori. Ma, come detto poco fa, il pubblico non è stato concorde nei giudizi e si sono sprecati anche numerosi commenti sferzanti contro la presentatrice di ‘Verissimo’. In particolare è stato il social network Twitter ad essere stato inondato da messaggi tutt’altro che piacevoli nei suoi confronti. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa hanno scritto questi telespettatori.





Dunque, molti hater hanno commentato così il debutto a ‘Striscia la Notizia’ di Silvia Toffanin: “La Toffanin non c’entra assolutamente niente per questo tipo di programma, ci vogliono persone spontanee e divertenti che sanno prendersi in giro”, “Se avessi fatto un provino per presentare Striscia la Notizia come la Toffanin, mi avrebbero mandato a casa a calci in cu***”, “Niente da fare, Silvia Toffanin al di fuori di Verissimo non sa andare. Sempre poco a suo agio e con atteggiamenti che non sono suoi, ma caricati”.

Ovviamente per Silvia Toffanin si è trattato solamente dell’esordio, quindi potrebbe sicuramente migliorare e diventare ancora più spigliata nei prossimi appuntamenti televisivi. L’emozione è stata indubbiamente molto forte per lei, che può però restare tranquilla perché una fetta di pubblico l’ha già apprezzata e probabilmente questa potrebbe anche aumentare prossimamente.