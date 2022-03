È in corso una piccola rivoluzione in Mediaset. Fonti all’interno degli studi fanno sapere che la direzione è sempre più intenzionata ad ampliare la presenza di Silvia Toffanin sui suoi canali. Si tratta di un’idea, dicono, di Pier Silvio Berlusconi. Che poi sia anche il marito questo è un altro fatto: lavoro e privato sono ben distanti tra loro. Ma spuntano alcuni dettagli succosi su questa vicenda. A parlarne è Dagospia. Sembra infatti che tra i tanti programmi a cui sia interessata Silvia Toffanin, ci sia anche C’è posta per te, il programma di successo di Maria De Filippi.

Sarebbe di certo una rivoluzione, ma prima o poi, anche Maria andrà in pensione (si spera che nel frattempo qualcuno abbia inventato la pozione per l’immortalità) .A quel punto, Pier Silvio e l’agente della Toffanin, sembrano molto sicuri dello “switch”. Tutti e due credono nel talento e nelle potenzialità di Silvia Toffanin e sarebbero determinati più che mai a far diventare la 42enne l’erede della regina, Queen Mary. Ma ne sarebbe davvero capace?

Nessuno lo sa con certezza, di certo, tuttavia, Mediaset sembra aver delineato la strada alla Toffanin. Vi basti pensare prima alla conduzione di Striscia la notizia, poi all’ospitata a Michelle Impossible. Ma non dimentichiamoci anche il raddoppio d’appuntamento di Verissimo, partito lo scorso settembre, che va avanti con un buon riscontro da parte del pubblico.

Da quello che si dice, Silvia Toffanin potrebbe condurre un format in prima serata nella prossima stagione televisiva e a poco a poco potrebbe arrivare al timone degli show di Maria De Filippi. Ricorderete quando le è stata proposta la conduzione di Amici Celebrities e Temptation Island Vip.

All’epoca Silvia Toffanin preferì rifiutare per concentrarsi solo su Verissimo. Ma adesso? Ora che i tre figli avuti dall’amore con Pier Silvio Berlusconi, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, sono grandi, la mamma ha voglia di pensare al proprio di futuro. Non ci resta che attendere per capire cosa succederà presto sui nostri schermi.