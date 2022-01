“C’è la conferma”. Silvia Toffanin e Maria De Filippi, la decisione di Mediaset: ‘rivoluzione’ dopo il Covid ad Amici

Verissimo è uno dei programmi più apprezzati dal pubblico. Per questa stagione è stato deciso da Mediaset il doppio appuntamento settimanale con la trasmissione condotta da Silvia Toffanin: non solo il sabato, ma anche la domenica pomeriggio. Una idea che piace ai telespettatori, almeno stando ai dati di ascolto che sono sempre molto incoraggianti. Ogni puntata è seguita da circa due milioni e mezzo di telespettatori, con punte di tre.

Verissimo è anche tra gli show molto commentati sui social e spesso le interviste di Silvia Toffanin vengono riprese e commentate dal popolo del web. Per la puntata di sabato 29 gennaio spazio a: Melissa Satta, Pino Insegno, Amanda Sandrelli, Enzo Miccio e l’ex tronista di Uomini e Donne Valentina Dallari. Non mancherà la rubrica dedicata a C’è posta per te: protagonisti della puntata saranno Antonio e Pompea. Mentre domenica 30 Silvia Toffanin ospita Ornella Vanoni, Barbara Bouchet, Tina Cipollari, Gemma Galgani, Manuel Bortuzzo. A Verissimo ci saranno anche: i coniugi Benedetta Parodi e Fabio Caressa, Valeria Marini e Giacomo Urtis.

Verissimo non si fermerà nemmeno nella settimana sanremese, con il doppio appuntamento confermato sia per la giornata di sabato che per l’appuntamento domenicale, quando andrà a scontrarsi con lo speciale di Domenica In trasmesso proprio dal teatro Ariston e interamente dedicato all’edizione del Festival che si sarà appena conclusa.





Per questa settimana Mediaset ha deciso di anticipare l’appuntamento domenicale: di solito Verissimo va in onda dalle 16.30 e si scontra con “Da noi a ruota libera” di Francesca Fialdini. Domenica 30 gennaio si parte alle 15.30 perché non va in onda a causa del Covid Amici di Maria De Filippi. Mediaset ha dunque deciso di anticipare di un’ora l’appuntamento con Verissimo. Amici andrà in onda dalle 14 alle 15.30 con una puntata diversa dal solito, una sorta di daytime con le ultime novità dalla Scuola.

Non era mai successo che una puntata di Amici saltasse a causa del Covid, ma le regole per contenere il contagio hanno imposto lo stop. Tra i ballerini professionisti di Amici di Maria De Filippi sono stati riscontrati tamponi positivi. Questo conferma che gli allievi, invece, restano tutti negativi e al sicuro nella ‘bolla’, considerato che vivono all’interno della scuola e in un contesto isolato rispetto agli altri.