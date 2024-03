Tempo di rivoluzioni a Mediaset, la notizia su Silvia Toffanin. Negli ultimi mesi sono cambiate molte cose nella tv privata più popolare d’Italia. Dall’addio di Barbara D’Urso all’arrivo di Myrta Merlino alle decisioni sui reality come Grande Fratello e Isola dei Famosi Pier Silvio Berlusconi sembra intenzionato a dare un nuovo volto al biscione. A questo proposito il giornalista Gabriele Parpiglia ha fatto alcune rivelazioni.

“L’intenzione è di togliere il trash, è chiaro. Pier Silvio Berlusconi l’ha detto in conferenza stampa ‘a me non interessa fare un punto in meno di share, io voglio che il ridotto della mia azienda sia pulito’. Se questa è la scelta allora ben venga. Anche al Grande Fratello hanno scelto questa linea. Se è vero che c’è una nuova direttiva secondo la quale partecipanti tassativamente non dovranno avere tatuaggi? Questa qui è una notizia che ho avuto questa mattina”. Ora arriva l’incredibile indiscrezione su Silvia Toffanin.

Lo scoop bomba su Silvia Toffanin: ecco dove la vedremo nel prossimo futuro

Forte del successo straripante di Verissimo Silvia Toffanin si è confermata come una delle colonne del nuovo corso di Mediaset. E adesso per lei potrebbero aprirsi possibilità interessanti. Come saprete l’Isola de Famosi ha appena cambiato conduttrice: dall’8 aprile sarà Vladimir Luxuria a prendere il posto di Ilary Blasi. Ma, attenzione, le sorprese non sono mica finite.

A quanto pare Pier Silvio Berlusconi vuole operare una sere di cambiamenti, partendo dall’analisi di quello che va e quello che non va a Mediaset. Proprio in queste ore il magazine Nuovo Tv nella rubrica TELEvisioni fa una rivelazione piuttosto sorprendente sul futuro di Silvia Toffanin: “Dal prossimo anno potrebbe condurre L’Isola dei Famosi“. Dunque Vladimir Luxuria si fermerebbe dopo appena un anno di conduzione?

Ovviamente si tratta solo di ipotesi. Comunque nello stesso giornale si va oltre. Per Silvia Toffanin, infatti, “si potrebbero aprire le porte del reality show La Talpa”. Più volte il ritorno del programma è stato annunciato, ma alla fine non ha mai trovato spazio nella programmazione di Canale5 o Italia1. Ora sembra che il reality tornerà davvero nella prossima stagione tv. Alla conduzione si è fatto il nome di Enrico Papi, ma ora spunta pure quello di Silvia Toffanin. Staremo a vedere…

