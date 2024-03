Novità a Mediaset a pochi mesi dalla fine del palinsesto invernale del Biscione. In queste ore sono uscite diverse indiscrezioni sul futuro di alcuni conduttori televisivi e su chi, invece, potrebbe approdare nelle reti private di Berlusconi. Dagospia ha lanciato la bomba su quello che dovrebbe essere l’addio si Myrta Merlino in favore di Cesara Buonamici, fino al 25 marzo impegnata al Grande Fratello come opinionista.

Myrta Merlino era stata scelta da Pier Silvio Berlusconi per sostituire Barbara D’Urso ma sembra che il pubblico non abbia apprezzato la sua conduzione e, per questo motivo, sempre secondo quanto rivela Dagospia, Mediaset starebbe pensando di affidare la conduzione del programma allo storico volto di Canale 5.

Mediasrt, Pier Silvio Berlusconi vorrebbe Amadeus

Ma c’è un’altra indiscrezione sul futuro di Mediaset e si tratterebbe di un vero e proprio colpaccio per il Biscione. A parlare è sempre Dagospia, che racconta di trattative di Pier Silvio Berlusconi per portare in Mediaset uno dei conduttori più importanti della Rai, ovvero Amadeus. “Si vocifera molta agitazione tra i nuovi ras della Rai meloniana a causa di un serratissimo corteggiamento di Pier Silvio Berlusconi nei confronti del golden boy di Viale Mazzini, Amadeus“.

“L’ad di Mediaset sogna di sfilare al principale competitor il volto che ha macinato record su record non solo nei 5 anni come direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, ma in ogni programma“, conclude il sito diretto da Roberto D’Agostino, che ha lanciato anche l’indiscrezione sull’addio di Myrta Merlino a Pomeriggio 5.

Insomma, se Pier Silvio Berlusconi riuscisse a concludere la trattativa con Amadeus, per Mediaset si tratterebbe di un vero colpo. La Rai sarebbe molto indispettita dal sogno di Berlusconi e infatti Dago rivela: “Ad irritare e infastidire i dirigenti Rai è stata la mancanza di riconoscenza da parte di ‘Pier Dudi’. Della serie: noi non abbiamo fatto lo sgarbo alla ‘Famiglia’ ingaggiando Barbara d’Urso (che ancora ha un suo appeal e avrebbe potuto rappresentare una minaccia per gli ascolti del Biscione), perché vieni a insidiare il nostro uomo di punta?”.