Giovanna Civitillo ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. La moglie di Amadeus, nonché conduttrice tv, si è raccontata (e non poco) al noto programma di Mediaset. La donna, in uno dei periodi più belli e turbolenti della sua vita, si è molto emozionata nel ricordare alcuni fasi del suo passato. “Queste sono lacrime di gioia”, ha detto con tanta emozione Giovanna. La prima commozione arriva durante una clip che riprendeva dagli esordi, la sua vita sentimentale col marito e il figlio Josè Alberto, nato nel 2009.

Moltissimi utenti dei social però, hanno deciso di esprimere il proprio dissenso su un particolare risultato a dir poco assurdo, agli occhi di molti. Parliamo del fatto che né Silvia Toffanin, né la Civitillo, abbiano mai parlato o fato menzione del Festival di Sanremo. In fondo Amadeus lo sta per condurre per la quarta volta consecutiva: una cosa più unica che rara. Grazie al successo del marito Giovanna è riuscita ad imporsi anche in tv, finalmente.

Leggi anche: “L’hanno già saputo”. Silvia Toffanin, la notizia clamorosa: è il nome di una donna famosa





Giovanna Civitillo ospite a Verissimo da Silvia Toffanin

Qualcuno però ricorderà un fatto in particolare: la Toffanin infatti sembra abbia rifiutato l’invito del conduttore di partecipare con lui alla presentazione di una serata del Festival. Tutto nasce da una nota dell’Ansa in cui era stato reso noto che la Toffanin aveva appena declinato l’offerta di partecipare a Sanremo 2023.

Il conduttore Rai, però, aveva subito smentito dichiarando di aver chiesto alla conduttrice di Verissimo di affiancarlo a Sanremo 2020, insomma tre anni fa. Poco dopo la manager della Toffanin aveva contro-smentito Amadeus, affermando che anche quest’anno, per la sua assistita, sarebbe arrivata una proposta da parte della kermesse.

Forse per questo, forse per altro, fatto sta che Sanremo non è stato mai nominato all’interno della puntata di Verissimo. Alla fine si è tornati a parlare del loro amore: “Negli anni è arrivata la scossa ed è nato l’amore con la a maiuscola. Io ero timorosa e rispettosa dei ruoli e invece mi sono sciolta con lui. Un giorno è arrivato un bigliettino in cui mi invitava a prendere un caffè. Io ho accettato”. Sui social però tutti ribattono: “State tenendo nascosto l’argomento Sanremo?”. Pare di sì.

Leggi anche: “È fuori dal GF Vip”. Antonino Spinalbese, notizia bomba dopo l’intervento chirurgico