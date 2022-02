“Ora può dirlo”. Silvia Toffanin, la voce-bomba trova la conferma ufficiale: “È tutto vero”

Per la nuova stagione televisiva Mediaset ha deciso di apportare consistenti cambiamenti ai suoi palinsesti, concedendo più spazio a Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Se Barbara D’Urso ha perso due programmi di punta – Domenica Live e Live Non è la D’Urso – la compagna di Pier Silvio Berlusconi ha ottenuto un bis.

Da settembre, infatti, Verissimo va in onda sabato e domenica pomeriggio e gli ascolti hanno confermato le scelte del biscione di raddoppiare l’appuntamento con il programma, inserendolo anche alla domenica pomeriggio. Anche su Twitter, lo show condotto da Silvia Toffanin, è sempre molto seguito, con l’hashtag #Verissimo che conquista sempre ottime posizioni dei TT Italia del social.

Silvia Toffanin, la voce-bomba trova la conferma ufficiale

Molto seguita anche la rubrica di Verissimo dedicata alle storie trattate il sabato sera a C’è posta per te, anche in questo caso sempre commentate e condivise sui social. Il programma condotto da Silvia Toffanin piace al pubblico e ovviamente il successo è assicurato grazie anche alla professionalità della presentatrice.





Forse proprio grazie a questi ingredienti perfetti, Silvia Toffanin è stato promossa a conduttrice di un altro programma, il più longevo di Mediaset e non solo, Striscia la Notizia. Da lunedì 21 febbraio 2022 – come riporta l’account social di Striscia – dietro al bancone del telegiornale satirico di Antonio Ricci la presentatrice siederà accanto a Ezio Greggio. La coppia resterà al timone per l’intera settimana per poi lasciare la conduzione a Francesca Manzini e Gerry Scotti.

Il 18 febbraio 2021 Striscia la notizia ha celebrato le 7mila puntate. Un vero record per il tg satirico di Antonio Ricci, che è diventato il programma satirico di informazione più longevo al mondo conquistando anche la certificazione del Guinnes World Record.