Colpo di scena da Silvano Michetti, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi squalificato per aver pronunciato una bestemmia pochi secondi dopo lo sbarco sulla spiaggia di Cayo Cochinos. L’esperienza in Honduras del batterista e fondatore dei Cugini di Campagna è stata da record. Arrivato col barchino sulla spiaggia insieme al collega Nick Luciani, il batterista e fondatore dei Cugini di campagna ha bestemmiato rispondendo a una battuta di Alvin, l’inviato del reality show condotto da Ilary Blasi. Mediaset ha confermato la parola blasfema e ha proceduto alla squalifica di Silvano Michetti.

“Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere Silvano dei ‘Cugini di Campagna’ dall’Isola dei Famosi. È stato infatti verificato che nel corso della diretta di lunedì sera, il concorrente appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos ha effettivamente usato un’espressione blasfema”, spiegava qualche giorno fa il comunicato ufficiale di Mediaset, che si è scusata per l’”episodio inaccettabile”.





Silvano Michetti ritira la diffida dopo la bestemmia all’Isola dei Famosi

Sul caso era intervenuto il fratello di Silvano Michetti, Ivano, cantante e fondatore dei Cugini di campagna: “L’audio – aveva spiegato in una nota – è molto chiaro, si sente ‘Santo Dio’”, aveva detto chiedendo il reintegro del fratello nel reality show di Canale 5 e annunciando anche l’avvio di una procedura legale nei confronti del Biscione.

“Vogliono che Mediaset ammetta che non c’erano i presupposti per una squalifica considerato l’audio poco chiaro in un’espressione che non può considerarsi come una bestemmia o come un atto di blasfemia nei confronti di Dio o della religione”, ha spiegato qualche giorno fa l’ufficio stampa dei Cugini di Campagne e adesso è proprio Silvano Michetti a rompere il silenzio sul bestemmia-gate.

A Nuovo Tv, il componente della storica band ha spiegato: “Accetto la squalifica però non ho mai bestemmiato, ho 50 anni di carriera alle spalle e sono un uomo religioso. È veramente assurdo quello che mi è successo“. Il batterista dei Cugini di Campagna ha anche annunciato il ritiro della diffida fatta a Mediaset e all’Isola dei famosi: “Abbiamo lasciato perdere“.

