“Spostata”. Isola dei Famosi, la decisione di Mediaset non era prevista. Perché cambia giorno

L’Isola dei Famosi continua a convincere con ascolti rassicuranti per la rete. Oltre 2 milioni di telespettatori hanno guardato il reality in tv condotto da Ilary Blasi pari al 16% di share. In questo caso hanno influito sui numeri le festività pasquali che hanno diminuito gli spettatori, ma a Mediaset tutto sommato sono contenti delle performance del programma di Ilary Blasi. Per questa edizione accanto a lei ci sono i due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre l’inviato in Honduras è Alvin.

La puntata del lunedì di Pasqua dell’Isola dei Famosi è stata caratterizzata dall’addio definitivo di Jeremias Rodriguez, che aveva iniziato il reality in coppia con il padre Gustavo. Era da giorni che il fratello di Belen manifestava la volontà di lasciare l’Honduras. Dopo essere stato eliminato da Playa Accopiada al televoto, ha preso la decisione: “Ci hanno provato tutti a convincermi a restare, ma io voglio rientrare, sono sicurissimo. Sono venuto qui per mio padre. Ho già fatto due reality, è un mondo che non mi piace” ha spiegato, prima di esprimere il desiderio di tornare a casa dalla sua famiglia.





Isola dei Famosi, seconda puntata settimanale al venerdì sera

Nelle ultime ore è giunta una notizia che riguarda la programmazione dell’Isola dei Famosi 2022. Solitamente va in onda due volte alla settimana (lunedì e giovedì). Tuttavia in questo caso c’è una modifica del palinsesto. Infatti Mediaset vuole sin da subito contrastare l’arrivo su Rai1 di Carlo Conti con The Band. E allora ha pensato di spostare l’Isola dei Famosi a venerdì 22 aprile e invertirla con Big Show di Enrico Papi che anticipa al giovedì.

Al momento non si sa se questo cambio di palinsesto 5 che inverte la collocazione dell’Isola dei Famosi e Big Show sia solo legato a questa settimana o la variazione diventerà permanente. Il tutto verrà valutato in base agli ascolti e qualora saranno positivi si potrebbe pensare a spostare al venerdì l’Isola dei Famosi. La logica, probabilmente, è quella del contenimento del danno, visto il confronto con l’appuntamento settimanale di Rai1 con Don Matteo al giovedì, sempre sopra i 5 milioni di telespettatori nelle prime puntate.

Nel frattempo si parla con insistenza di un prolungamento dell’Isola dei Famosi con cinque puntate aggiuntive. Soluzione ipotizzata da TvBlog che, se confermata, potrebbe rispondere alla necessità di Canale 5 di rimodulare i palinsesti primaverili dopo la scelta di rinviare la messa in onda di Emigratis con Pio e Amedeo al prossimo autunno, anziché nei giovedì di primavera come inizialmente previsto.

Ilary Blasi col reggiseno d’oro all’Isola dei Famosi: ecco marca e prezzo