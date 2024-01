Polemica su Federico Massaro del Grande Fratello, che secondo alcuni utenti del web avrebbe pronunciato una parola che potrebbe valergli la squalifica dal reality show condotto da Alfonso Signorini. Ieri sera il Grande Fratello ha organizzato un gioco con un premio finale, un party in piscina. Sotto la guida e la direzione di Giuseppe e Sergio, che si trovano al bancone bar della piscina, inizia il party esclusivo della serata.

Una festa che ha coinvolto tutti i concorrenti del Grande Fratello, ultimamente ai ferri corti dopo l’uscita e il rientro in gioco di Beatrice Luzzi, uscita dalla casa dopo la scomparsa del padre. La concorrente è una delle più amate fuori dalla casa del GF, ma dentro ha avuto non pochi problemi con diversi coinquilini.

Grande Fratello, Federico pronuncia una frase omofoba. Il dubbio del pubblico

Ieri sera, durante un party in piscina, alcuni telespettatori hanno sentito una frase che potrebbe valere a Federico la sua squalifica. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo davvero. Non è certo la prima volta che il pubblico posti dei video con relative accuse ai concorrenti del reality show e con conseguente richiesta di squalifica e questa volta è toccato al modello milanese.

In un video pubblicato su Twitter c’è chi lo accusa di aver pronunciato una parola omofoba, la F-Word. In realtà la frase detta in quel preciso contesto, il pool party, non ha senso e infatti molti altri telespettatori hanno fatto notare che in realtà il concorrente ha detto proprio un’altra frase. mentre si trovava in piscina, Federico ha gridato: “È un brodo, raga, è bellissimo“.

di nuovo la f-word detta da non so chi 😭#grandefratello pic.twitter.com/jCX5FTaaDB — mirko (@toorkomi) January 18, 2024

Federico Massaro, 29 anni, è nato e cresciuto a Milano. Modello di professione, si definisce un vero artista. A causa dei molti impegni lavorativi dei suoi genitori, Federico è cresciuto con i nonni che gli hanno dato un’educazione particolarmente rigida. Federico, figlio d’arte, padre regista cinematografico e madre artista, sogna il mondo del cinema. Diplomato al liceo artistico di Brera, frequenta un’accademia di recitazione cinematografica.