Antonella Clerici sbotta in diretta dopo quello che le hanno fatto. Puntata di “È sempre mezzogiorno” con imprevisto nella mattinata di oggi, martedì 4 marzo. Nel programma mattutino di Rai1, molto seguito dal pubblico, la conduttrice dispensa consigli di vario genere e grazie ai cuochi presenti illustra ricette per tutti i gusti.

Qualche giorno fa Antonella Clerici ha pizzicato Alfio mentre riceveva una telefonata da una donna misteriosa e ha messo su un teatrino. Si trattava di una certa Samanthhha e lui, tutto preoccupato, ha spiegato che era la veterinaria che chiamava per il gatto. La conduttrice non ci ha creduto e poi ha rimproverato bonariamente Alfio. Stavolta, però, è stata lei a finire nel sacco…

Lo scherzo ad Antonella Clerici e la sua reazione

Ad un certo punto Antonella Clerici ha ricevuto la chiamata di un uomo, Mariano. In realtà il concorrente era convinto di parlare con Anna Falchi e infatti ha detto che la moglie si chiamava come lei, Anna. Ma la conduttrice ha risposto che lei si chiamava Antonella: “Va bene lo stesso?”. Ma dall’altra parte del telefono è arrivata una spiegazione inattesa.

“È da mesi che cerco di chiamare, di parlare con lei, mia moglie è bionda e si chiama come lei, Anna… io ho chiesto di chiamare alla signora Anna Falchi, quella del gioco dei porcellini”. Così Antonella Clerici fa: “Mariano senti è la seconda volta che mi capita questa cosa, la spiego anche ai telespettatori perché sennò sembriamo matti. Esiste un unico centralino per i giochi telefonici della Rai e ogni tanto smistano i giochi de I Fatti Vostri dove c’è appunto Anna Falchi eccetera e li come dire li portano qui invece a E’ sempre mezzogiorno dove abbiamo un altro tipo di giochi”.

È martedi grasso ed ecco lo scherzo fatto ad Antonella Clerici in diretta a #Esempremezzogiorno 🤣#AscoltiTv pic.twitter.com/grAxH37NT6 — Nicola S (@nicolasavoia) March 4, 2025

Lo scherzo continua e Antonella non ci capisce nulla: l’attore chiede se c’è il signore che fa l’oroscopo (Paolo Fox, ndr) e la conduttrice cade dalle nuvole. Alla fine l’uomo spiega: “Antonella visto che oggi è anche il martedì grasso abbiamo voluto farti uno scherzo!“. Solo così la Clerici capisce e sbotta: “Siete dei cretini! Io ridevo perché tante volte capita questa cosa, di chi vuole giocare al porcellino che non so io poi non lo vedo mai perché sono in onda e quindi immagino che sia un gioco che funziona molto”.

