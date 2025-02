“Non è possibile, ma vi rendete conto?”. Ieri sera su Rai Uno è iniziata la nuova stagione di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici dedicato a chi, per sfortuna o per altre scelte di vita, non ha potuto coltivare la propria passione per il canto. Tra i concorrenti c’era anche Laura Gambirasi, la cui storia ha profondamente emozionato la conduttrice, lo studio e tutti i coach: Arisa, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino. Quest’ultimo, particolarmente toccato dall’esibizione, si è alzato e l’ha stretta in un lungo abbraccio, commuovendo tutto il pubblico.

Laura aveva iniziato a cantare da giovane, ma aveva dovuto abbandonare la musica a causa di un trauma. “Sono 12 anni che non mi esibisco su un palco”, ha raccontato. “Avevo perso completamente la voce. Poi, quando ho saputo di avere questa opportunità, la mia voce è tornata, così, all’improvviso”. Il racconto di quello che le è successo nella vita ha lasciato tutti increduli.

Fin da bambina, figlia di fornai, aveva scoperto il suo talento per il canto. A 18 anni aveva partecipato a un concorso radiofonico e per 13 settimane era rimasta in classifica. Ma gli impegni di studio l’avevano allontanata dalla musica. Poi, nel 2011, un evento traumatico ha cambiato la sua vita: “In quell’anno ho perso mio padre, mia madre era morta già da tempo e mi ero anche separata da mio marito. Mi sono resa conto di aver perso tutto… anche la mia voce“.

Per 12 anni è rimasta afona: “Non riuscivo più a cantare, è stato un massacro per me”. Così ha deciso di reinventarsi e di mettersi al servizio degli altri: “Sono una life coach e aiuto le donne over 40 a ritrovare sé stesse, guardandosi dentro”.

Durante l’esibizione, prima incerta e poi sempre più sicura, ha cantato la versione italiana di The House of the Rising Sun, conquistando tutti e quattro i coach. Ancora emozionatissima, ha ricevuto i complimenti entusiasti della giuria: “Siamo spettinati dalla tua voce!” le hanno detto. Gigi D’Alessio ha commentato: “Tu la voce non l’avevi persa, l’avevi solo messa in garage”. Poi Clementino si è alzato e l’ha abbracciata con calore. Alla fine, Laura ha scelto di entrare nel team di Loredana Bertè.