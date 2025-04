Durante la puntata odierna di Mattino 4, gran parte dell’attenzione è stata rivolta alla controversa figura della presunta veggente Gisella Cardia. Il programma, condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti, ha ospitato in studio anche Maria Giuseppa Scarpulla, nota per essere stata portavoce della donna, che ha colto l’occasione per fare una rivelazione personale in diretta, cogliendo tutti di sorpresa.

Con tono serio e visibilmente emozionata, l’ex portavoce ha interrotto il normale svolgimento della trasmissione per rivolgere un appello che, stando alle sue parole, non poteva più rimandare. “Federica io ti devo chiedere una cortesia… Sono tante volte che vengo nelle tue trasmissioni e sono sempre stata collaborativa… Questa di oggi è una trasmissione esplosiva e sono in una condizione molto delicata che non posso non dire questa cosa personale…”, ha dichiarato davanti alle telecamere. Il clima in studio si è fatto subito più teso, e Panicucci ha immediatamente chiarito ai telespettatori che non erano a conoscenza di quanto stava per essere detto: “Noi non sappiamo niente. Questo avviene tutto in diretta, Paola ti prego di non…”, ha detto rivolta all’ospite, senza riuscire a concludere la frase.

Mattino 4, conduttori spiazzati: “Non sappiamo nulla”

Scarpulla, superato il momento di esitazione, ha proseguito denunciando una situazione che definisce ormai insostenibile: secondo lei, la Procura di Civitavecchia non avrebbe ancora adottato provvedimenti significativi, nonostante le numerose segnalazioni e polemiche che da anni circondano la figura della presunta veggente. “È intollerabile che la Procura resti immobile dopo tutto ciò che è emerso”, ha affermato con forza, puntando il dito contro l’inerzia delle istituzioni.

Federica Panicucci, pur mantenendo un atteggiamento sobrio e imparziale, non ha nascosto di condividere il senso di frustrazione espresso dall’ex portavoce. “Non mi sento di dissentire… Ci sono delle evidenze tali per cui ci aspettiamo una mossa della Procura“, ha commentato, riferendosi probabilmente anche a precedenti servizi mandati in onda dal programma, che mostravano immagini ritenute fortemente discutibili.

Nel corso della stessa puntata, un altro ospite ha portato alla luce un ulteriore aspetto inquietante: visitando il sito ufficiale della presunta veggente, ha scoperto che sono ancora in vendita libri e altro materiale legato alla sua figura, accompagnati da inviti espliciti a effettuare donazioni. A quel punto è intervenuta anche la collega di Poletti, lanciando un monito chiaro agli spettatori: “Non ci andate proprio su quel sito… Fidatevi… Non acquistate niente… È ancora visibile pure la richiesta di sostenerli tramite una donazione… Si perdura in questo”.

Dopo questo segmento acceso e ricco di dichiarazioni forti, la trasmissione ha infine spostato l’attenzione su un altro caso, lasciando però nell’aria un senso di urgenza e inquietudine rispetto a una vicenda che, nonostante gli anni trascorsi, continua a far discutere e a sollevare interrogativi, dentro e fuori dagli studi televisivi.