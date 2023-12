Bomba clamorosa su Ballando con le stelle, infatti due protagonisti sono praticamente andati a convivere. Si era già parlato della loro possibile relazione sentimentale, ma adesso è arrivata un’importante conferma nelle scorse ore nel corso di un’ospitata di lui nel programma La volta buona di Caterina Balivo. Messo alle strette, non ha potuto fare altro che confermare l’ultima indiscrezione, dunque il rapporto amoroso continuerebbe a gonfie vele.

Ormai siamo a ridosso dell’ultimo atto di Ballando con le stelle e questi due protagonisti hanno avuto sintonia totale sin da subito. Ora sono andati a convivere e ciò fa capire che il livello relazionale ha già raggiunto soglie molto importanti. Circa un mese fa il concorrente aveva dichiarato sempre da Caterina Balivo: “Lei è fantastica, mi ha colpito la sua sincerità perché è molto vera. Non mi aspettavo di trovare una persona così in questo mondo, per me è un respiro di aria fresca“.

Leggi anche: “Cosa ha detto?”. Ballando con le Stelle, la stoccata di Fabio Canino su Stefano De Martino. E spunta lo spettro di Belen





Ballando con le stelle, due protagonisti sono andati a convivere

Poi a confermare che ci fosse questa storia d’amore erano state Rossella Erra e Simona Izzo, che erano state in grado di beccarli mentre si scambiavano dei baci. La Erra aveva commentato: “Avrò anche fatto violazione della privacy, ma quando vedo le persone felici non mi trattengo”. Quindi, grazie a Ballando con le stelle questi due protagonisti si sono conosciuti a fondo e sono addirittura già arrivati alla decisione di andare a convivere a casa di lei.

Ad essersi fidanzati sono Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, e la ballerina Lucrezia Lando. Rossella Erra ha fatto sapere che lui non vivrebbe più in albergo, ma si sarebbe trasferito nell’abitazione di lei. Il ragazzo ha confermato così la notizia: “Si sta meglio che in hotel” ed è parso parecchio in imbarazzo. Ma non c’è stata affatto una smentita, anzi, quindi farebbero davvero sul serio e ovviamente sperano anche di riuscire a portare a casa la vittoria.

E i telespettatori sembrano gradire particolarmente questo amore tra Lorenzo e Lucrezia, visto che in rete sono apparsi commenti di questo tenore: “Lui è un amore di ragazzo, una vera rivelazione”, “Quanta dolcezza questi due ragazzi”, “Un vero colpo di fulmine”.