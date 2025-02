“Si stanno preparando…”. Il Grande Fratello punta su Javier e Helena, da dentro escono notizie choc per i helevier

Helena ha sempre sognato di vivere una serata romantica con Javier e, dopo aver vinto la gara in piscina contro Shaila, il suo desiderio si è finalmente avverato. Per l’occasione, dopo la diretta, il Grande Fratello ha organizzato una cena speciale nel Tugurio, lontano dagli occhi degli altri concorrenti della Casa. Al loro arrivo, l’atmosfera li accoglie con decorazioni romantiche: cuori, orsacchiotti e una cena a base di sushi. Seduti a tavola, decidono di alzare i calici per un brindisi.

Helena chiede a Javier di scegliere un motivo per cui brindare e lui, visibilmente emozionato, le dice di sperare di non deluderla mai. Così, tra sguardi complici e sorrisi, i due celebrano il loro momento speciale insieme. Dopo la cena, hanno condiviso la notte e la passione è esplosa tra loro. Il 7 febbraio, infatti, alcuni spettatori del Grande Fratello hanno notato un dettaglio cha ha confermato l’intesa tra Javier Martinez e Helena Prestes.

Grande Fratello, l’indiscrezione di Agent Beast su Javier e Helena

Le telecamere hanno inquadrato il loro letto e, per pochi secondi, si è visto a terra l’involucro di un preservativo. I fan si sono subito scatenati con commenti ironici: “Che ridere”, “Finalmente ce l’hanno fatta”, “L’hanno pure messo in bella vista ovviamente”, “Gliel’avrà indicato il confessionale come posizionarlo o ci saranno arrivati da soli?”, “Buon per loro”, “Tutta una farsa, per me non hanno fatto nulla”, “L’arma del delitto, ci sono le prove”, “Si sono assicurati un blocco per la prossima puntata”.

L’episodio ha acceso il dibattito tra chi crede nella loro storia e chi, invece, pensa si tratti solo di una strategia per catturare l’attenzione del pubblico. Sulla coppia c’è già un piano del Grande Fratello e a svelarlo ci ha pensato Agent Beast, account che da settimane lancia indiscrezioni sul reality show condotto da Alfonso Signorini. Ma vediamo cosa ha scritto e come hanno reagito i social.

“Oggetto : fine della luna di miele

Test di resistenza per Javier e Helena … o frattura definitiva

📌 clip per alimentare i dubbi.

La produzione vuole mettere alla prova la coppia.

🔴 Momento di tensione in arrivo

🔴 Il management di Javier monitora l’impatto mediatico.

🔴 Helena Prestes potrebbe reagire in modo imprevedibile”, ha scritto Agent Beast su X anticipando le mosse del Grande Fratello.