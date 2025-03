Non accennano a placarsi le tensioni nate all’interno del Grande Fratello, che anzi sembrano aumentare anche fuori dalla celebre Casa di Cinecittà. Al centro del gossip del momento ci sono due ex concorrenti, Alfonso D’Apice e Javier Martinez, che, dopo la loro uscita, avrebbero avuto un confronto molto acceso. Si era molto parlato in queste ore della fine dell’amicizia tra loro due, ora arriva una grossa conferma.

Secondo le recenti indiscrezioni riportate dall’influencer Amedeo Venza, Alfonso e Javier avrebbero avuto una conversazione telefonica degenerata rapidamente in uno scontro verbale molto forte. Tuttavia, sempre stando alle voci che circolano, Javier avrebbe mostrato maggiore maturità e compostezza rispetto ad Alfonso, cercando di mantenere un atteggiamento educato nonostante le forti tensioni.

La lite telefonica tra Javier e Alfonso: cosa è successo dopo

A confermare questo diverso approccio sarebbe anche un particolare curioso: Javier, infatti, avrebbe inizialmente iniziato a seguire Alfonso sui social con l’intenzione di riconciliarsi, salvo poi rimuovere il follow dopo essersi reso conto dell’ostilità dell’ex coinquilino.

Al momento nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito queste voci sui propri social, anche se Amedeo Venza ha dichiarato di aver ascoltato personalmente dei messaggi vocali che proverebbero la sua versione dei fatti: “Javier e Alfonso si sono sentiti al telefono – le sue parole – se ne sono detti di ogni! (Se negano ho le prove) ovviamente Javier è stato molto pacifico ma Alfonsino pare non si smuova dal suo pensiero!… Fine di un’amicizia???”.

Intanto Javier Martinez è tornato sui social per ringraziare i fan del supporto ricevuto durante la sua avventura nel reality. Il pallavolista ha anche confessato di aver trovato difficoltà nel ritorno alla quotidianità dopo sei mesi passati sotto i riflettori. Tuttavia pian piano si sta riadattando alla vita normale. Questa sera, inoltre, terrà una diretta in cui parlerà apertamente con i suoi follower, e chissà che non decida proprio di chiarire meglio la vicenda che lo ha visto protagonista insieme ad Alfonso.

