La casa di The Couple, il nuovo reality show targato Canale 5, comincia già a scaldarsi, ma non grazie agli ascolti. A pochi giorni dalla partenza del programma, condotto da Ilary Blasi, a tenere banco non è tanto il successo televisivo, quanto le prime cotte nate sotto i riflettori. Dopo l’ultima esperienza a L’Isola dei Famosi, dove ha lasciato il timone a Vladimir Luxuria, Ilary è tornata alla guida di un format inedito per il pubblico italiano.

The Couple prometteva scintille e colpi di scena e, almeno nella casa, qualcosa si sta muovendo. Sui social, dove il programma è commentato da un pubblico giovane e affezionato al trash, sono emerse le prime indiscrezioni su possibili cotte tra i concorrenti. Nonostante questi piccoli fuochi d’artificio, però, il programma fatica a decollare sul fronte degli ascolti. L’ultima puntata ha totalizzato solo il 13% di share, un risultato piuttosto deludente per la rete e per la stessa Ilary Blasi, abituata a cifre ben più solide durante i suoi anni d’oro dell’Isola e del GF.

The Couple, le prime cotte in casa

Protagonista di uno deelle cotte più chiacchierati è Danilo Mileto, che ha ammesso di provare una certa attrazione per Thais Wiggers. L’ex velina, però, pur apprezzando le attenzioni del concorrente pugliese, ha subito messo dei paletti, ricordando a tutti – e a se stessa – che il cuore è già impegnato. Ma se da un lato c’è chi tiene le distanze, dall’altro i sentimenti sembrano più difficili da gestire. Da giorni, infatti, circolano indiscrezioni su un presunto interesse di Giorgia Villa nei confronti di Antonino Spinalbese.

Sebbene l’atleta sia ufficialmente fidanzata, le sue reazioni lasciano intuire che un certo fascino da parte di Antonino non sia del tutto passato inosservato. Lucia Testa ha provocato Giorgia con una domanda diretta: le piace Antonino? “Non te lo dirò mai. Ma piace un po’ a tutti, penso a tutti dai. No dai mai oggettivamente credo che sia un po’ palese”. ha risposto Giorgia.

Ma Giorgia si mangia con gli occhi Antonino raga. Giorgia mi rappresenta molto #TheCouple — Chiara Ivancic (@ChiaraIvancic__) April 15, 2025

Ma non è finita qui. Più tardi, parlando con Andrea Tabanelli e Laura Maddaloni, Giorgia si è lasciata andare ad altre confidenze. Ha ammesso di provare una cotta per una persona, senza però fare nomi. “Basta che non dite la mia crush pubblicamente perché altrimenti siamo finiti. Sì mi rovini proprio se lo dici. Se la mia crush è qui dentro a questo programma? Probabile. Chi è? Non te lo dico proprio. Perché poi se parlo ho paura che escano delle clip”.