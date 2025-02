Shaila Gatta, ancora lei. Anche durante la 29esima puntata del Grande Fratello, quella andata in onda giovedì 6 febbraio in cui Eva Grimaldi ha dovuto definitivamente abbandonare la casa, è stata protagonista. Intanto per un forte scontro con Federico, che l’ha toccata su un punto debole, Lorenzo. “Shaila è cambiata tanto in questo percorso. Lei è molto succube del suo carattere, dei suoi comportamenti. Lei si dimostra per quello che non è per dargli il contentino. Non pensa con la propria testa, ha paura di essere giudicata da lui”, ha detto.

Parole che alla ex velina di Striscia la notizia non sono andate giù e così, finita la clip, è scattata in piedi per rispondere a tono: “Grazie per aver sminuito la mia intelligenza e la mia personalità. Non mi faccio mettere i piedi in testa. Il tuo non è un consiglio ma un giudizio. Non hai mai parlato con me se non ti ho avvicinato io. Ho un cervello pensante e non sono cambiata in niente”.

Shaila nei guai: la scoperta al Grande Fratello

Ma il momento più chiacchierato è un altro e riguarda le nomination, come sempre arrivate a fine serata. Per la cronaca sono finiti al televoto eliminatorio cinque concorrenti: Amanda Lecciso, Stefania Orlando, Iago Garcia, Pamela Petrarolo e Zeudi Di Palma. Ma mentre Shaila faceva il suo nome è successo qualcosa che ha insospettito i telespettatori.

Durante la sua nomination, Shaila Gatta ha fatto il nome di Iago Garcia. Non un nome a sorpresa visti i tanti scontri avuti con l’attore spagnolo ma, secondo parte del pubblico e Biagio D’Anelli, avrebbe mostrato di proposito i piramidali “palesi”.

#Shaila alza i piramidali, li guarda, torna al posto e dice sottovoce (non so a chi) sono tutti e due neri.

Aldilà che ormai lo sapessero che saranno neri, è una violazione del regolamento. Si è visto e sentito chiaramente, perchè devono dar finta di niente?#GrandeFratello — OPINIONISTA (@Solo_LaGio) February 7, 2025

Queste nomination non possono essere valide, Shaila di proposito mostra i cubi palesi. #grandefratello pic.twitter.com/IIUTHgyNFf — yonni (@yonni725) February 7, 2025

“Ieri sera, Shaila Gatta ha fatto la magia delle magie: fare una nomination con due piramidali in mano, e ne ha alzato un terzo vedendo sotto quale era la bella sorpresa – le parole di Biagio D’Anelli – Possibile che tutta la Casa e tutta Italia che ha guardato il Grande Fratello, con conduttore e autori annessi, non si sono resi conto che la ragazza ha fatto una nomination con quattro piramidali in mano, e quindi ha svelato quello che era possibile in confessionale e quello che doveva fare pubblicamente davanti a tutti”. Ci saranno risvolti? Per il pubblico è contro il regolamento.