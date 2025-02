Nella nuova puntata del Grande Fratello, quella di giovedì 6 febbraio, Alfonso Signorini è tornato sulla guerra fredda tra Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso. E lo ha fatto mandando in onda una clip riassuntiva non solo di quanto accaduto nella precedente diretta, ma anche in settimana e, soprattutto, la frase sussurrata da Jessica che però è stata captata dalle telecamere anche se non mandata in onda sul momento.

Ma andiamo con ordine. Durante i giorni scorsi, Mattia aveva detto ad Amanda di indossare degli orecchini per darsi un po’ di luce. Lei non li aveva e quindi era andati a chiederli a Jessica, con cui nei giorni precedenti aveva avuto un battibecco. Jessica, incredula, glieli ha dati e poi in confessionale ha commentato: “Ha un atteggiamento che fa ridere solo lei”.

Leggi anche: “Sì, è tutto finto qua sotto”. Maria Teresa Ruta confessa: il suo segreto è uscito al Grande Fratello





GF, Jessica e la frase contro Amanda sussurrata

A un certo punto, in un’altra giornata, ad Amanda è arrivato un aereo e Pamela e Jessica non l’hanno presa bene. “Ma che state rosicando? Dai mandate un aereo pure a loro, quando esco lo pago io”, è stata la replica di Amanda in collegamento con lo studio di Alfonso Signorini.

E Jessica, pungente: “Ma sei sicura che lo paghi te?”, come a far intendere che si farebbe mantenere. Poi, ma questo si è scoperto solo giovedì sera, ha detto a bassa voce: “Hanno i miliardi, spero che la sorella manderà gli orecchini”. Ovvio che si riferiva a Loredana Lecciso e, soprattutto, ad Al Bano.

La scorsa puntata è stata teatro di un duro scontro tra Jessica e Amanda… #GrandeFratello pic.twitter.com/VDYO0MoIP8 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 6, 2025

A quel punto il conduttore ha chiesto maggiori dettagli e Jessica, senza indugio alcuno, ha ribadito il concetto: “Beh scusate ragazzi, ma stiamo parlando di… ad averceli questi soldi”. “Ma mica è mio marito”, la chiusa di Amanda, come a lasciar intendere che se anche fosse vero, di certo lei non c’entrerebbe più di tanto. Alla fine l’appello di Jessica per Al Bano, forse per smorzare la situazione anche se l’astio per la cognata resta fermo: “lo conosco, persona meravigliosa, vi prego preparate un kit di bellezza per Amanda”.