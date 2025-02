L’ultima ‘nuova’ concorrente a entrare al Grande Fratello è stata, per ora, Maria Teresa Ruta. Nuova si fa per dire visto che ha già partecipato. “Mi è stata chiesta la disponibilità mesi fa, ma ho preso tempo perché non potevo rinunciare a vivere il primo Natale da nonna”, ha raccontato a Nuovo Tv prima di chiudere dietro di sé la porta rossa. Al magazine ha ammesso di non saper resistere “all’insistenza degli autori del reality”.

“E poi ho abiti stravaganti nell’armadio che non ho avuto modo di indossare la scorsa volta…”, ha scherzato per passare al vero motivo del suo ritorno: una sfida con sé stessa, “non con gli altri”, per ritrovare quel “turbinio di emozioni che difficilmente si provano nella vita reale, dove la routine, e a volte anche la noia, spesso hanno il sopravvento”. Il pubblico la adora, anche perché oltre a essere energica e divertente è limpida e trasparente.

GF, la scoperta su Maria Teresa Ruta: “Tutto finto”

Lo ha dimostrato anche nell’ultima diretta, quando ‘grazie’ a Pamela è uscito un suo segreto. E come ha commentato la stessa ex Non è la Rai un’altra al suo posto avrebbe negato. Cosa è successo. Giovedì 6 febbraio Signorini ha mandato in onda la clip di una scoperta fatta in settimana dalla Petrarolo che ha notato un fondoschiena particolarmente sodo della conduttrice e giornalista, inconsapevole della presenza di un trucchetto.

Ma durante un allenamento si è capito che Maria Teresa Ruta indossa una protesi ai glutei. Tutto vero: la Ruta ha confermato anche in diretta. “La prima protesi l’ho messa nel 1988 – ha confidato a Signorini – Alfonso lì sono piatta, sono come un uomo, anzi gli uomini ne hanno più di me!”. E ancora: “Piuttosto che deprimermi, me le infilo”.

Maria Teresa, sai sempre come farci VOLARE ✈️😂 #GrandeFratello pic.twitter.com/jRYCtZY8eq — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 6, 2025

MARIA TERESA CON LE PROTESI AI GLUTEI È TUTTO! ✈️ #GrandeFratello pic.twitter.com/7HxohPr9is — INDIFFERENZA ASTRALE (@trashastrale) February 6, 2025

Anche il conduttore è rimasto senza parole dal segreto sul suo lato B e curioso ha voluto indagare meglio: “Ma dove si trovano?”. “In tutti i negozi specializzati”, ha risposto Maria Teresa Ruta. Poi è partito un siparietto che ha coinvolto anche Cesara Buonamici: Signorini ha ammesso “di essere interessato all’articolo” e chiesto se sono in vendita nei sexy shop. “Cesara tu dove le prendi?”. “Ora le vado a cercare subito”, la risposta divertita dell’opinionista. Insomma, Maria Teresa è unica.